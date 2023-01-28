Неоимперская кампания Путина не должна увенчаться успехом, мир должен помешать – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир не должен позволить российскому диктатору Владимиру Путину идти своим путем и продолжать его неоимперскую кампанию. Об этом он сказал в интервью журналистам из Аргентины, Чили и Бразилии, текст которого опубликован на сайте немецкого правительства.

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Шольца спросили, рассматривает ли он российско-украинскую войну как борьбу за защиту демократических ценностей, как о ней говорит президент Владимир Зеленский.

Шольц в ответ заявил, что агрессивная война России против Украины является вопиющим нарушением международного права и, следовательно, не является "чисто европейским вопросом", а любой, кто игнорирует основные принципы устава ООН, подрывает основы международного порядка.

"Мир не должен позволить Путину идти своим путем. Его неоимперская кампания не должна увенчаться успехом", – заявил Шольц.

Канцлеру напомнили о его регулярных телефонных разговорах с Путиным и спросили, считает ли он сейчас возможным открыть канал переговоров с Кремлем.

Шольц ответил, что в разговорах с Путиным он неоднократно высказывался за немедленное прекращение российских атак, полный вывод российских войск и за переговоры.

"Россия, с другой стороны, все еще рассчитывает на военную эскалацию спустя почти год после начала ее агрессивной войны, несмотря на многочисленные жертвы с обеих сторон, и несмотря на то, что она не смогла достичь ни одной из целей, которые она связывала с нападением на Украину", – заявил Шольц.

Канцлер также подчеркнул, что 24 февраля 2022 года стало поворотным моментом, и Германия быстро адаптировалась к новой реальности – реальности, в которой больше нет сотрудничества с РФ.

"В течение нескольких месяцев мы изменили энергоснабжение Германии и стали независимыми от газа, нефти или угля из России. И мы работаем над сокращением односторонней зависимости в нашей экономике", – добавил Шольц.

25 января, после долгих дискуссий и давления Украины и Запада на Берлин, Шольц объявил, что Германия отправляет Украине роту танков Leopard 2 и разрешает союзникам делать то же.

Однако в тот же день Шольц озвучил новое табу: он исключил возможность передачи Украине Германией военных самолетов.

Оксана Житнюк

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