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Павел официально стал президентом Чехии. Призвал к активности в НАТО и ООН – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 17:27
Павел официально стал президентом Чехии. Призвал к активности в НАТО и ООН – фото, видео - Фото
Петр Павел (Фото - ЕРА)

Сегодня, 9 марта, в Праге прошла инаугурация новоизбранного президента Чехии Петра Павела. Об этом сообщает ČTK.

Павел прибыл в Пражский Град на лимузине со своей женой, а до этого они пообедали с уходящей президентской парой. 

Павел официально стал президентом Чехии. Призвал к активности в НАТО и ООН – фото, видео

Журналисты сообщают, что присягу Павел произносил по памяти, и присутствующие на церемонии долго аплодировали.

После присяги в Петршине прогремел 21 пушечный залп, а в самом зале прозвучал национальный гимн Чехии.  

Павел выступил с речью, в которой напомнил о своем стремлении вернуть руководству страны достоинство, уважение, порядочность и другие ценности.

По словам Павела, Чехия уже много раз показывала, на что она способна и привел в пример успешное председательство в Совете ЕС. 

Павел официально стал президентом Чехии. Призвал к активности в НАТО и ООН – фото, видео

"Давайте проявлять активность и переносить это и на другие сферы. Например, в НАТО или ООН. Не будем ждать, пока большие государства придумают решение. Где написано, что самые разумные и способные – всегда самые большие?" – сказал он.

Вскоре Павел намерен опубликовать план конкретных целей на первые 100 дней своего пребывания в должности.

  • 28 января в Чехии закончился второй тур президентских выборов. Павел набрал 58,32%, а его оппонент Андрей Бабиш – 41,67%.
  • 29 января президент Зеленский поздравил Павела с победой на выборах и пригласил посетить Украину. Павел сказал, что приедет весной, а также заверил Зеленского, что Украина и дальше может полагаться на поддержку Чехии.

Читайте также: Генерал НАТО или Орбан-2. Чехия выбирает президента: что нужно знать

Оксана Житнюк
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чехия Петр Павел инаугурация
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