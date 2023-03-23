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Скибицкий: Россия может вести такую войну еще 2023 год, максимум 2024-й – и все

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 09:29
Скибицкий: Россия может вести такую войну еще 2023 год, максимум 2024-й – и все - Фото
Вадим Скибицкий (скриншот из трансляции канала 1+1)

Экономически и по военным ресурсам Россия способна вести конвенционную войну против Украины весь 2023 год, "максимум" и 2024-й тоже. Об этом, оценивая запас прочности врага, рассказал РБК-Украина заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

По его словам, "большое наступление" было больше российской пропагандой и переоценкой своих возможностей.

Он напомнил, что россияне перешли к активным наступательным действиям в начале февраля и цель у них осталась одна – выход на границы Донецкой и Луганской областей.

"Где это большое наступление? <...> Уже понятно, что российские войска не имеют возможности проводить широкомасштабные стратегические наступательные операции. <...> Россияне рассчитывали, что у них будет стремительный успех на каком-то направлении и они начнут его развивать, а этого успеха нет", – пояснил генерал-майор.

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Он отметил, что разведка знает диспозицию российских войск, какие резервы у них, их планы, и добавил, что еще в начале тотального вторжения "стало очевидно, что Россия не способна проводить одновременно большое стратегическое наступление на двух-трех направлениях – это невозможно".

Отвечая на вопрос о том, сколько прочности осталось у РФ для ведения войны против Украины, Скибицкий сказал, что "военная разведка Литвы говорит, что запас России – это два года. Мы также говорим, что они могут вести войну еще 2023 год, максимум 2024-й, – и всё".

"Это если мы говорим о конвенционной войне. А если усилить санкции, то этот запас будет еще меньше", – подытожил представитель ГУР.

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Євген Пилипенко
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война прогноз разведка Вадим Скибицкий
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