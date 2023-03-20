Прогноз генерала Наева на 2023 год: Сдерживание РФ и недопущение захвата новых территорий

Основные усилия Сил обороны Украины будут направлены на сдерживание дальнейшего продвижения россиян. Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал Сергей Наев в интервью РБК-Украина.

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По его словам, Кремль не оставляет попыток захватить всю Украину, сейчас оккупанты сосредоточены на наступлении на Донбассе, на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей россияне укрепляют оборону и наращивают группировку за счет мобилизованных.

Он отметил, что Москва хочет захватить новые территории для создания буферных зон, чтобы "обеспечить безопасность" оккупированных земель.

"Основные усилия ВСУ и других составляющих Сил обороны Украины в 2023 году будут направлены на сдерживание дальнейшего продвижения и недопущения захвата противником новых территорий Украины", — сказал Наев.

Генерал заявил, что ВСУ необходимо истощить армию РФ, нанеся ей максимальные потери в технике и живой силе, а также нарастить собственный боевой потенциал для наступления.

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Дмитро Гриниченко

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