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Прогноз генерала Наева на 2023 год: Сдерживание РФ и недопущение захвата новых территорий

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20.03.2023, 08:54
Прогноз генерала Наева на 2023 год: Сдерживание РФ и недопущение захвата новых территорий - Фото
Сергей Наев (Фото: ООС)

Основные усилия Сил обороны Украины будут направлены на сдерживание дальнейшего продвижения россиян. Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал Сергей Наев в интервью РБК-Украина.

По его словам, Кремль не оставляет попыток захватить всю Украину, сейчас оккупанты сосредоточены на наступлении на Донбассе, на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей россияне укрепляют оборону и наращивают группировку за счет мобилизованных. 

Он отметил, что Москва хочет захватить новые территории для создания буферных зон, чтобы "обеспечить безопасность" оккупированных земель. 

"Основные усилия ВСУ и других составляющих Сил обороны Украины в 2023 году будут направлены на сдерживание дальнейшего продвижения и недопущения захвата противником новых территорий Украины", — сказал Наев.

Генерал заявил, что ВСУ необходимо истощить армию РФ, нанеся ей максимальные потери в технике и живой силе, а также нарастить собственный боевой потенциал для наступления.

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Дмитро Гриниченко
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Сергей Наев война Донбасс наступление потери
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