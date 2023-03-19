Россия признала нереальность планов захватить Запорожье в ближайшем будущем – Британия
Британская разведка считает, что Россия де-факто признала нереальность своих планов захватить Запорожье в ближайшем будущем, признав Мелитополь административным центром оккупированной части Запорожской области. Об этом говорится в ежедневном обзоре ведомства в социальной сети Twitter.
"Тихое провозглашение альтернативного админцентра, похоже, является молчаливым признанием российским режимом того, что его войска вряд ли захватят ранее определенные основные цели в ближайшем будущем", – говорится в обзоре разведки.
Запорожье – шестой по величине город Украины, до февраля 2022 года там жили более 700 000 человек. Город находится в 35 км от линии фронта и время от времени подвергается обстрелам со стороны России. Последний из них произошел 18 марта, когда Запорожье обстреляли ракетами С-300.
- В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины считают, что Россия пойдет на Запорожье, если ей удастся полностью захватить Донбасс.
- Пока что россияне застряли в Бахмуте. Президент Владимир Зеленский говорил, что Бахмут – это живая стена, которая дает Украине время подготовиться к деоккупации.
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