Россия признала нереальность планов захватить Запорожье в ближайшем будущем – Британия

Британская разведка считает, что Россия де-факто признала нереальность своих планов захватить Запорожье в ближайшем будущем, признав Мелитополь административным центром оккупированной части Запорожской области. Об этом говорится в ежедневном обзоре ведомства в социальной сети Twitter.

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3 марта коллаборант Евгений Балицкий, которого россияне назначили гауляйтером оккупированной части Запорожской области, сказал, что это временная мера. Но в Британии полагают, что это неправда.



"Тихое провозглашение альтернативного админцентра, похоже, является молчаливым признанием российским режимом того, что его войска вряд ли захватят ранее определенные основные цели в ближайшем будущем", – говорится в обзоре разведки.

Запорожье – шестой по величине город Украины, до февраля 2022 года там жили более 700 000 человек. Город находится в 35 км от линии фронта и время от времени подвергается обстрелам со стороны России. Последний из них произошел 18 марта, когда Запорожье обстреляли ракетами С-300.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины считают, что Россия пойдет на Запорожье, если ей удастся полностью захватить Донбасс.

Пока что россияне застряли в Бахмуте. Президент Владимир Зеленский говорил, что Бахмут – это живая стена, которая дает Украине время подготовиться к деоккупации.

Андрій Водяний

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