Зеленский: Бахмут – живая стена. Крепость, чтобы Украина готовилась к деоккупации
Бахмут сейчас является "крепостью" и "живой стеной", и ВСУ продолжают защищать эту территории, чтобы Украина готовилась к освобождению от россиян всех временно оккупированных земель. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
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"Ситуация в Бахмуте – самая сложная из всех ситуаций, которые есть на территории нашего государства. Сложнее и горячее всего именно на этом направлении. Я бы еще добавил Угледарское направление", – сказал Зеленский, отметив, что ситуация "непростая" в целом на всем восточном фронте.
Как подчеркнул президент, не просто так появилось словосочетание "крепость Бахмут".
"К сожалению, крепость – живая. Я имею в виду, крепость из живых людей, живая стена. Такая дорогостоящая эта война для истории нашего государства", – сказал Зеленский.
Тем не менее, как подчеркнул Зеленский, украинские военнослужащие продолжают удерживать позиции и понимают, что они – крепость, которая нужна для подготовки Украины к деоккупации всех своих территорий.
"Они стоят крепко и выполняют свое задание. И уничтожают – наверное, это самое главное сегодня – по максимуму силы врага", – сказал Зеленский.
Он добавил, что постоянно поддерживает связь со всеми командующими, в том числе командующим Сухопутных войск Александром Сырским, который руководит операцией в Бахмуте.
- Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что ВСУ очень важно устоять в битве на истощение за Бахмут.
- Британская разведка сообщала, что с 7 февраля россияне, вероятно, добились тактических успехов на северной окраине Бахмута – продвинулись на 2-3 км на запад, контролируя местность возле трассы М-03. Украиские военные подчеркивают, что пути снабжения ВСУ не перерезаны.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом.
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