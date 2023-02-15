Зеленский: Бахмут – живая стена. Крепость, чтобы Украина готовилась к деоккупации

Бахмут сейчас является "крепостью" и "живой стеной", и ВСУ продолжают защищать эту территории, чтобы Украина готовилась к освобождению от россиян всех временно оккупированных земель. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

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"Ситуация в Бахмуте – самая сложная из всех ситуаций, которые есть на территории нашего государства. Сложнее и горячее всего именно на этом направлении. Я бы еще добавил Угледарское направление", – сказал Зеленский, отметив, что ситуация "непростая" в целом на всем восточном фронте.

Как подчеркнул президент, не просто так появилось словосочетание "крепость Бахмут".

"К сожалению, крепость – живая. Я имею в виду, крепость из живых людей, живая стена. Такая дорогостоящая эта война для истории нашего государства", – сказал Зеленский.

Тем не менее, как подчеркнул Зеленский, украинские военнослужащие продолжают удерживать позиции и понимают, что они – крепость, которая нужна для подготовки Украины к деоккупации всех своих территорий.

"Они стоят крепко и выполняют свое задание. И уничтожают – наверное, это самое главное сегодня – по максимуму силы врага", – сказал Зеленский.

Он добавил, что постоянно поддерживает связь со всеми командующими, в том числе командующим Сухопутных войск Александром Сырским, который руководит операцией в Бахмуте.

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Оксана Житнюк

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