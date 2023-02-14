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В районе Бахмута украинские пограничники отбили штурм россиян – видео ближнего боя видео

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 22:37
Украинские пограничники под Бахмутом (фото: скриншот с видео)
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В районе Бахмута украинские пограничники отбили штурм оккупантов на опорный пункт. Соответствующее видео ближнего боя опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы.

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На подступах к Бахмуту украинские воины отбили очередную атаку штурмовиков РФ, которые пытались занять опорный пункт.

Противник был отбит и отошел с потерями – четверо россиян были уничтожены, еще пятеро получили ранения.

"Отбив атаку, воины назвали свою работу лучшей в мире", – сказано в сообщении. 

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно устоять в битве на истощение за Бахмут.

Кроме этого, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута за сутки было 234 обстрела и 37 боевых столкновений – 219 россиян получили ранения, а 205 оккупантов уничтожили украинские воины.

  • 11 февраля сообщалось о рекордных потерях оккупантов: ВСУ в течение суток уничтожили 1140 россиян, 19 артсистем и 23 единицы техники.
  • 12 февраля Генштаб сообщил, что ВСУ отбили атаки российских захватчиков в Донецкой и Луганской областях, в том числе под Бахмутом.
  • Британская разведка сообщала, что с 7 февраля россияне, вероятно, добились тактических успехов на северной окраине Бахмута – продвинулись на 2-3 км на запад, контролируя местность возле трассы М-03. 

Читайте также: Белый дом: Неясно, сможет ли РФ взять Бахмут. Даже в случае успеха, это не повлияет на войну

Дмитро Гриниченко
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