ВСУ: Бахмут снабжается и удерживает РФ на пути к Славянску. Сырский руководит операцией

Бахмут снабжается всем необходимым для боевых действий и сдерживает россиян на пути к Славянску и Краматорску. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый в интервью РБК-Украина.

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По его словам, у ВСУ есть возможность поставлять в Бахмут все необходимое — боеприпасы, провизию, медикаменты, а также эвакуировать раненых воинов.

На вопрос о том, при каких условиях Украина может оставить Бахмут он сказал, что тактические отступления возможны в ситуациях, когда необходимо сохранить жизни бойцов, выровнять линию обороны и улучшить тактическое положение.

"Важно — чтобы враг не имел возможности системно прорвать нашу оборону, потому что тогда он обрушивает тылы и просто двигается по направлению главного удара. К примеру, в данном случае это Славянск и Краматорск", — сказал Череватый.

Он отметил, что ВСУ в районе Бахмута обескровливают россиян и уничтожают лучшие части РФ — с каждым боем противник все больше теряет боеспособность.

Череватый подчеркнул, что операцией в Бахмуте руководит командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

"Один из самых опытных генералов, планировавший киевскую битву, харьковскую и лиманскую операции. У него очень мощный штаб и там, как правило, рассматриваются разные варианты действий противника и варианты противодействия им", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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