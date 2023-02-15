ВСУ: Бахмут снабжается и удерживает РФ на пути к Славянску. Сырский руководит операцией
Бахмут снабжается всем необходимым для боевых действий и сдерживает россиян на пути к Славянску и Краматорску. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый в интервью РБК-Украина.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, у ВСУ есть возможность поставлять в Бахмут все необходимое — боеприпасы, провизию, медикаменты, а также эвакуировать раненых воинов.
На вопрос о том, при каких условиях Украина может оставить Бахмут он сказал, что тактические отступления возможны в ситуациях, когда необходимо сохранить жизни бойцов, выровнять линию обороны и улучшить тактическое положение.
"Важно — чтобы враг не имел возможности системно прорвать нашу оборону, потому что тогда он обрушивает тылы и просто двигается по направлению главного удара. К примеру, в данном случае это Славянск и Краматорск", — сказал Череватый.
Он отметил, что ВСУ в районе Бахмута обескровливают россиян и уничтожают лучшие части РФ — с каждым боем противник все больше теряет боеспособность.
Череватый подчеркнул, что операцией в Бахмуте руководит командующий Сухопутных войск Александр Сырский.
"Один из самых опытных генералов, планировавший киевскую битву, харьковскую и лиманскую операции. У него очень мощный штаб и там, как правило, рассматриваются разные варианты действий противника и варианты противодействия им", — резюмировал он.
- Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно устоять в битве на истощение за Бахмут.
- Британская разведка сообщала, что с 7 февраля россияне, вероятно, добились тактических успехов на северной окраине Бахмута – продвинулись на 2-3 км на запад, контролируя местность возле трассы М-03.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом.
Смотрите также: В районе Бахмута украинские пограничники отбили штурм россиян — видео ближнего боя
Комментарии