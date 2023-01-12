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Генштаб: Если у РФ получится захватить Донбасс, то она попытается оккупировать Запорожье

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 12:21
Генштаб: Если у РФ получится захватить Донбасс, то она попытается оккупировать Запорожье - Фото
Алексей Громов (Фото: скриншот видео)

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины считают, что если россиянам удастся полностью захватить Донбасс, то они пойдут на Запорожье. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, командование прогнозирует, что в ближайшее время оккупанты будут пытаться выйти на административные границы Донецкой области.

Он отметил, что в дальнейшем Россия может активизировать действия по захвату левобережной части Запорожской области. 

Представитель Генштаба подчеркнул, что главной целью врага остается захват всей территории Украины и уничтожение украинской государственности. 

Фронт в Запорожской области (Карта: deepstatemap.live)

Читайте также: Генштаб: В районе Бахмута и Соледара идут наиболее ожесточенные бои, РФ хочет окружить ВСУ 

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс запорожская область генштаб Алексей Громов
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