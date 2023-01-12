Генштаб: Если у РФ получится захватить Донбасс, то она попытается оккупировать Запорожье

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины считают, что если россиянам удастся полностью захватить Донбасс, то они пойдут на Запорожье. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, командование прогнозирует, что в ближайшее время оккупанты будут пытаться выйти на административные границы Донецкой области.

Он отметил, что в дальнейшем Россия может активизировать действия по захвату левобережной части Запорожской области.

Представитель Генштаба подчеркнул, что главной целью врага остается захват всей территории Украины и уничтожение украинской государственности.

9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм.

Соледар на сегодняшний день стал самой горячей точкой восточного фронта, заявили в ВСУ.

11 января в Минобороны сообщили, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои, но прорвать оборону ВСУ и захватить город оккупанты не могут.

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Дмитро Гриниченко

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