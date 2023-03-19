Россия пытается окружить Авдеевку. Бои идут возле Спартака и Водяного – ВСУ

Россия в течение последних двух недель делает попытки окружить Авдеевку, рассказал в воскресенье в эфире единого телемарафона спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского.

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"Враг продолжает активные действия, [старается] штурмовать Авдеевку и Марьинку. Для них стратегическая на данный момент Авдеевка для того, чтобы начать какие-то штурмовые действия в районе Угледара, где враг потерял и обжегся уже не один раз, и критически необходимо окружить Авдеевку, что, собственно говоря, враг пытается делать в течение двух недель", – сказал он.



В районе самого Угледара военные фиксируют существенный спад активности русских войск.

"За вчерашний день враг потери около трех рот личного состава, 15 единиц танков, девять единиц БМП и другой техники в общей сложности 46 единиц. Следует отметить, что вся техника была уничтожена фактически в районе Спартака и Водяного, именно в этом направлении враг вчера вел активные боевые действия", – рассказал Дмитрашковский.

17 марта российская крылатая ракета Х-59 развалила 15-этажное здание в Авдеевке.

Андрій Водяний

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