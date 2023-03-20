ISW: Наступление России приближается к кульминации. Новая мобилизация не особо поможет

Весеннее наступление российских оккупантов, вероятно, приближается к кульминации, а новая волна мобилизации в России не даст существенных результатов. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что наступление россиян на участках Сватово-Кременная, Бахмут, Авдеевка-Донецк и Угледар не принесло ничего, кроме некоторых тактических успехов.

ISW отмечает, что противник направил около 300 000 мобилизованных для наступления, однако они не смогли дать Москве преимущество, а поэтому, маловероятно, что ввод дополнительных сил в ходе будущих волн мобилизации поможет достичь каких-либо результатов.

Таким образом, Украина имеет хорошие возможности для того, чтобы перехватить инициативу и начать контрнаступление на критических участках нынешней линии фронта, резюмировали в сводке.

Артиллерия 40-й бригады ВСУ уничтожила прямым ударом склад боеприпасов из пушки M777.

13 марта 2023 года под Бахмутом пограничники отбили атаку РФ на позицию и взяли в плен "вагнеровца".

16 марта в ВСУ заявили, что артиллерия и ракетчики "создали топовый killnet".

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Дмитро Гриниченко

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