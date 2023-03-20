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ISW: Наступление России приближается к кульминации. Новая мобилизация не особо поможет

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 08:20
ISW: Наступление России приближается к кульминации. Новая мобилизация не особо поможет - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Весеннее наступление российских оккупантов, вероятно, приближается к кульминации, а новая волна мобилизации в России не даст существенных результатов. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

Аналитики заявляют, что наступление россиян на участках Сватово-Кременная, Бахмут, Авдеевка-Донецк и Угледар не принесло ничего, кроме некоторых тактических успехов.

ISW отмечает, что противник направил около 300 000 мобилизованных для наступления, однако они не смогли дать Москве преимущество, а поэтому, маловероятно, что ввод дополнительных сил в ходе будущих волн мобилизации поможет достичь каких-либо результатов. 

Таким образом, Украина имеет хорошие возможности для того, чтобы перехватить инициативу и начать контрнаступление на критических участках нынешней линии фронта, резюмировали в сводке. 

Смотрите также: ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом – видео

Дмитро Гриниченко
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