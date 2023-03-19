ISW: Пригожин готовит информационный фон, чтобы оправдать неспособность окружить Бахмут

Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) предполагает, что владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин начал готовить информационный фон, чтобы оправдать неспособность завершить оцепление Бахмута. Об этом говорится в воскресной сводке ISW.

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Эксперты американского аналитического центра обращают внимание на недавнее интервью Пригожина, где он говорит о подготовке Украиной контрнаступления якобы сразу на пяти отдельных направлениях: на Белгородскую область, район Кременной, Бахмут, в сторону Донецка и в Запорожской области.



Наступление якобы должно начаться с середины апреля, поэтому Пригожин говорит, что российским войскам нужно беречь боеприпасы и технику.

"Скорее всего, Пригожин [заявил об этом], чтобы оправдать неспособность группы Вагнера завершить охват или окружение Бахмута", – говорится в сводке.

Сейчас вагнеровцы сосредоточились на населенных пунктах к северу и северо-западу от Бахмута, которые, по мнению ISW, легче захватить. Пригожин пытается представить эти действия как защиту флангов в рамках подготовки к отражению украинского контрнаступления.

ISW также указывает, что заявления Пригожина могут означать, что российские войска готовятся уступить инициативу Украине и перейти к обороне, а не продолжать наступления в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки и Угледара.

По данным разведки Эстонии, к югу от Бахмута командование оккупантов из-за больших потерь заменяет наемников из ПВК Вагнера солдатами регулярной армии.

По данным сводок Генштаба ВСУ, оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут, однако украинские бойцы отбивают атаки.

В НАТО предполагают, что Россия теряет в Украине до 1500 человек в сутки во время наступлений, преимущественно под Бахмутом.

Андрій Водяний

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