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ISW: Пригожин готовит информационный фон, чтобы оправдать неспособность окружить Бахмут

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2023, 09:42
ISW: Пригожин готовит информационный фон, чтобы оправдать неспособность окружить Бахмут - Фото
Бахмут (Фото: EPA)

Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) предполагает, что владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин начал готовить информационный фон, чтобы оправдать неспособность завершить оцепление Бахмута. Об этом говорится в воскресной сводке ISW.

Эксперты американского аналитического центра обращают внимание на недавнее интервью Пригожина, где он говорит о подготовке Украиной контрнаступления якобы сразу на пяти отдельных направлениях: на Белгородскую область, район Кременной, Бахмут, в сторону Донецка и в Запорожской области.

Наступление якобы должно начаться с середины апреля, поэтому Пригожин говорит, что российским войскам нужно беречь боеприпасы и технику.

"Скорее всего, Пригожин [заявил об этом], чтобы оправдать неспособность группы Вагнера завершить охват или окружение Бахмута", – говорится в сводке.

Сейчас вагнеровцы сосредоточились на населенных пунктах к северу и северо-западу от Бахмута, которые, по мнению ISW, легче захватить. Пригожин пытается представить эти действия как защиту флангов в рамках подготовки к отражению украинского контрнаступления.

ISW также указывает, что заявления Пригожина могут означать, что российские войска готовятся уступить инициативу Украине и перейти к обороне, а не продолжать наступления в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки и Угледара.

Андрій Водяний
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