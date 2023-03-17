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Армия России теряет в наступлениях до 1500 человек в день, в основном под Бахмутом – НАТО

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 19:31
Армия России теряет в наступлениях до 1500 человек в день, в основном под Бахмутом – НАТО - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Россия сейчас теряет в Украине до 1500 человек в день в ходе наступлений, в основном под Бахмутом. Об этом пишет в Twitter ведущий военный журналист The Guardian Дэн Саббах со ссылкой на высокопоставленный источник в НАТО.

По словам представителя НАТО, который говорил на условиях анонимности, россияне теряют при наступлении в день "1200, 1300 и даже 1500" человек, причем основные потери приходятся на штурм Бахмута, а соотношение убитых и раненых составляет один к трем.

Как он утверждает, не называя цифр, Украина теряет "на порядок меньше".

Чиновник не готов предполагать, как долго может продолжаться битва за Бахмут. По его словам, линия фронта в городе проходит по реке, которая стала "зоной смерти". Продолжаются тяжелые интенсивные бои, несмотря на то что обстрелы идут на убыль. При этом, отмечает он, нет никаких признаков того, что защитников могут заставить  оставить Бахмут. Но даже в этом случае "на западе есть обороняемые высоты, куда ВСУ могут отступить в случае необходимости".

Как утверждает источник, ВСУ расходуют боеприпасы быстрее, чем промышленность Запада их производит. 

Чиновник также сказал, что по-прежнему нет никаких признаков поставок Китаем России летального оружия, хотя эта тема "не снята с обсуждения". 

По его словам, россияне опасаются начала контрнаступления ВСУ на юг от Запорожья или севернее Луганска. Чиновник также сказал, что "первое полугодие критично важно для Украины для обучения (военных) и наращивания потенциала".

Сергій Бережний
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