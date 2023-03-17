UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ отразили атаки россиян у Бахмута, но те не оставляют попыток захватить город – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 18:55
ВСУ отразили атаки россиян у Бахмута, но те не оставляют попыток захватить город – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут, в городе продолжаются бои. Однако украинские бойцы удачно отбивают атаки врага. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Клещевка и Ивановское. В Бахмуте продолжаются активные бои.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях российские войска совершили безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Населенные пункты вдоль линии боевого столкновения подверглись артобстрелам. Речь идет о Веселом, Гряниковке, Ольшане, Крахмальном, Берестове, Диброве и Андреевке Харьковской области и Новоегоровке, Невском и Белогоровке – Луганской.

В Запорожском и Херсонском направлениях россияне ведут оборонительные действия и обстреливают населенные пункты.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. Противник продолжает осуществлять инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также на территории Белгородской области ВС РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий и недопущения перекидывания подразделений ВСУ на другие направления.

В Генштабе отмечают, что российская армия продолжает нести потери. В городе Сватово Луганской области, в одном из зданий, находящемся в восточной части города, оккупанты разместили новый госпиталь. В настоящее время там находится около 30 тяжелораненых военных РФ, которые были завезены туда в течение последних двух суток.

В течение суток украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Смотрите также: Оккупанты в Бахмуте с летальным эффектом покатались на ворованных велосипедах: видео от 93-й бригады

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война оборона бахмут атака генштаб купянск Лиман
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 