ВСУ отразили атаки россиян у Бахмута, но те не оставляют попыток захватить город – Генштаб

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут, в городе продолжаются бои. Однако украинские бойцы удачно отбивают атаки врага. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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На Бахмутском направлении ВСУ отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Клещевка и Ивановское. В Бахмуте продолжаются активные бои.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях российские войска совершили безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Населенные пункты вдоль линии боевого столкновения подверглись артобстрелам. Речь идет о Веселом, Гряниковке, Ольшане, Крахмальном, Берестове, Диброве и Андреевке Харьковской области и Новоегоровке, Невском и Белогоровке – Луганской.

В Запорожском и Херсонском направлениях россияне ведут оборонительные действия и обстреливают населенные пункты.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. Противник продолжает осуществлять инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также на территории Белгородской области ВС РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий и недопущения перекидывания подразделений ВСУ на другие направления.

В Генштабе отмечают, что российская армия продолжает нести потери. В городе Сватово Луганской области, в одном из зданий, находящемся в восточной части города, оккупанты разместили новый госпиталь. В настоящее время там находится около 30 тяжелораненых военных РФ, которые были завезены туда в течение последних двух суток.

В течение суток украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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Мілана Головань

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