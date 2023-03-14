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Зеленский провел Ставку: единогласно решено продолжать операцию в Бахмуте

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 15:59
Зеленский провел Ставку: единогласно решено продолжать операцию в Бахмуте - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвященное дальнейшей обороне Бахмута. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмута", – говорится в сообщении.

В ходе заседания было проанализировано обеспечение вооружением и боеприпасами Вооруженных сил Украины и отдельно обсуждены темпы, а также объемы поступления помощи от партнеров союзников и их дальнейшее распределение.

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Мілана Головань
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Владимир Зеленский война ставка бахмут
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