Зеленский провел Ставку: единогласно решено продолжать операцию в Бахмуте

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвященное дальнейшей обороне Бахмута. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмута", – говорится в сообщении.

В ходе заседания было проанализировано обеспечение вооружением и боеприпасами Вооруженных сил Украины и отдельно обсуждены темпы, а также объемы поступления помощи от партнеров союзников и их дальнейшее распределение.

6 марта 2023 года на очередном заседании Ставки Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление позиций.

Британская разведка заявила, что ВСУ, вероятно, стабилизировала оборону Бахмута, а конфликт Пригожина и Шойгу вредит армии РФ.

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10 марта на заседании Ставки обсуждалась тема Бахмута и возможности украинских сил усиливаться там.

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Мілана Головань

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