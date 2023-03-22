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США ожидают, что Путин попробует начать новое наступление. Возможно, "на многих участках"

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 09:27
США ожидают, что Путин попробует начать новое наступление. Возможно,
Джон Кирби (Фото: EPA)

США ожидают, что Россия попробует начать новое наступление в ближайшие недели, возможно, по многим другим направлениям. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби в эфире канала CNN.

По его словам, ближайшие недели будут критическими в войне РФ против Украины, а Вашингтон ожидает, что диктатор Владимир Путин попытается начать новое наступление и, возможно, по многим другим направлениям. 

Он отметил, что США должны убедиться, что делают все возможное для подготовки Украины. 

Кирби сказал, что Вооруженным Силам Украины нужно быть готовыми защититься от атак РФ, а также иметь возможность проводить собственные наступления в любое время и в любом месте, в любом размере и масштабе по своему выбору.

"Сейчас мы выводим батальоны из Украины и проводим для них маневры. Вот почему они усиливают подготовку по Patriot. Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что они готовы как можно лучше перед предстоящими критическими неделями и месяцами", — резюмировал представитель Белого дома.

Смотрите видео: ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом

Дмитро Гриниченко
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