Президент Чехии: Многие в НАТО считают бременем быстрый прием Украины, ей лучше пока в ЕС

Президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что многие страны-члены НАТО считают обременительным потенциальное быстрое вступление Украины в Альянс. По мнению Павела, Украине сначала лучше сблизиться с Евросоюзом, а уже потом – с силовыми структурами. Об этом он заявил в интервью Süddeutsche Zeitung.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президента Чехии спросили, какие гарантии безопасности нужны Украине.

"С их собственной точки зрения, это явно полное членство в НАТО. Однако однозначной поддержки быстрого вступления Украины со стороны государств-членов нет", – сказал Павел.

Он пояснил, что в данный момент главным препятствием является продолжающаяся война. Пока она длится, любое обсуждение присоединения Украины к НАТО, по мнению президента Чехии, будет оторвано от реальности.

"Однако даже после окончания конфликта найти консенсус будет сложно. Многие участники увидят в Украине бремя. Модернизация их Вооруженных Сил займет много лет", – сказал Павел.

Он выразил мнение, что Украине сначала нужно сблизиться с Евросоюзом.

"Путь Украины в Европу должен проходить через более быстрое сближение с Евросоюзом и только потом – с силовыми структурами. Я думаю, это правильный порядок", – заявил президент Чехии.

Президент Чехии считает, что Запад может сократить помощь Украине в следующем году.

Читайте также: "Возьмите инициативу в свои руки". Президент Чехии призвал Германию стать лидером Европы

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.