Зеленский создал 19 военных администраций в Запорожской области – фото

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании 19 новых военных администраций в Запорожской области. Соответствующее решение было опубликовано на сайте Офиса президента.

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Таким образом, глава государства образовал ОВА в:

Пологовском районе:

Каменскую поселковую военную администрацию;

Камыш-Зорянскую поселковую военную администрацию;

Воскресенская сельская военная администрация;

Молочанскую городскую военную администрацию;

Ореховскую городскую военную администрацию;

Преображенскую сельскую военную администрацию;

Розовскую поселковую военную администрацию;

Смирновскую сельскую военную администрацию;

Васильевском районе:

Благовещенскую сельскую военную администрацию;

Днепрорудненскую городскую военную администрацию;

Энергодарскую городскую военную администрацию;

Каменско-Днепровскую городскую военную администрацию Васильевского;

Малобелозерскую сельскую военную администрацию;

Степногорскую поселковую военную администрацию;

Мелитопольском районе:

Новобогдановскую сельскую военную администрацию;

Плодородненскую сельскую военную администрацию;

Бердянском районе:

Осипенковскую сельскую военную администрацию;

Софиевскую сельскую военную администрацию;

Черниговскую поселковую военную администрацию.

Глава государства поручил Генштабу ВСУ и Запорожской ОВА осуществить меры по созданию военных администраций.

Большинство населенных пунктов Запорожской области, где создали военные администрации, временно находятся под российской оккупацией.



Кроме того, 24 марта 2023 Зеленский создал Северодонецкую, Горную и Попаснянскую военные администрации Луганской области.

7 апреля он назначил начальниками этих ОВА Александра Стрюка, Алексея Бабченко и Николая Ханатова соответственно.

3 марта 2023 советник Залужного заявил о необходимости деоккупации Крыма.

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Мілана Головань

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