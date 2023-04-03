Оккупанты хотят открыть в Запорожской области центры насаждения российской идентичности

Анализ информационного поля временно оккупированной части Запорожской области указывает на развертывание россиянами целенаправленной кампании по навязыванию местному населению российской идентичности и принуждению к интеграции в социально-культурное пространство РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Так, на захваченных территориях, по данным ЦНС, активно распространяется заявление председателя Федерального агентства по делам национальностей РФ Евгения Баринова, в котором он анонсировал открытие сети представительств данного агентства в Запорожской области с целью "укрепления российской идентичности и межнационального единства в регионах, которые только недавно освободили из-под гнета украинской пропаганды".

При этом отмечается, что деятельность созданных представительств агентства будет сконцентрирована на привлечении различных социальных групп населения к сотрудничеству с российскими общественными организациями, созданию совместных программ "просветительской работы", а также активному внедрению "гуманитарных программ".

Российские пропагандисты признали фейковым видео, которое распространяли как "доказательство" якобы преследований в Украине за русский язык, после того как OSINT-аналитики доказали, что ролик снят на оккупированной Россией территории.

Читайте также: СБУ сообщила о подозрении известному прокремлевскому блогеру-миллионнику

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.