UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты хотят открыть в Запорожской области центры насаждения российской идентичности

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 22:16
Оккупанты хотят открыть в Запорожской области центры насаждения российской идентичности - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Анализ информационного поля временно оккупированной части Запорожской области указывает на развертывание россиянами целенаправленной кампании по навязыванию местному населению российской идентичности и принуждению к интеграции в социально-культурное пространство РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, на захваченных территориях, по данным ЦНС, активно распространяется заявление председателя Федерального агентства по делам национальностей РФ Евгения Баринова, в котором он анонсировал открытие сети представительств данного агентства в Запорожской области с целью "укрепления российской идентичности и межнационального единства в регионах, которые только недавно освободили из-под гнета украинской пропаганды".

При этом отмечается, что деятельность созданных представительств агентства будет сконцентрирована на привлечении различных социальных групп населения к сотрудничеству с российскими общественными организациями, созданию совместных программ "просветительской работы", а также активному внедрению "гуманитарных программ".

  • Российские пропагандисты признали фейковым видео, которое распространяли как "доказательство" якобы преследований в Украине за русский язык, после того как OSINT-аналитики доказали, что ролик снят на оккупированной Россией территории.

Читайте также: СБУ сообщила о подозрении известному прокремлевскому блогеру-миллионнику

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пропаганда Запорожье идентичность
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 