СБУ сообщила о подозрении известному прокремлевскому блогеру-миллионнику

СБУ сообщила о подозрении блогеру-миллионнику Юрию Подоляке, работающему на Кремль. Он публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Находясь на территории страны-агрессора РФ, Подоляка активно участвует в информационно-психологических операциях российских спецслужб, отметили в ведомстве. Он регулярно выступает на пропагандистских телеканалах, включая ток-шоу кремлевского пропагандиста Соловьева.

Во время эфиров призывает к захвату Украины и поддержке российских оккупационных группировок в уничтожении гражданской инфраструктуры нашего государства.

Также пропагандист массово распространяет фейки о событиях на фронте через собственный сайт и каналы в YouTube, Rutube и Telegram, которые насчитывают несколько миллионов подписчиков.

Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки есть факты его подрывной деятельности против Украины.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса:

– ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

– ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

– ст. 436 (пропаганда войны);

– ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время фигурант находится на территории РФ. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, в котором проходил "творческий вечер" пропагандиста-коллаборанта из Макеевки Максима "Владлена Татарского" Фомина. "Военкор" был убит. По предварительной версии россиян, взорвалась статуэтка, подаренная Фомину 26-летней женщиной по имени Дарья Трепова.

Вадим Ребрина

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