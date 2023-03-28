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"Наши криво упражняются": российские пропагандисты признали очередной видеофейк

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 12:14
Иллюстративное изображение (Фото - Depositphotos.com)

Российские пропагандисты признали фейковым видео, которое распространяли как "доказательство" якобы преследований в Украине за русский язык, после того как OSINT-аналитики доказали, что ролик снят на оккупированной Россией территории. Об этом сообщает издание Агентство

Кремлевские пропагандистские каналы, включая официальный канал МИД России, опубликовали видео, на котором якобы украинские военные оскорбляют женщину за то, что она говорит по-русски. Запись была сделана видеорегистратором автомобиля. 

Пользователь Twitter PStyle0ne1 указал на то, что по геолокации из самого видео оно снято на временно оккупированной Россией еще с 2014 года территории – в районе Макеевки. Этот анализ подтвердил Twitter GeoConfirmed, который специализируется именно на геолокации.

Агентство также отмечает, что в Украине после начала войны запрещено использование автомобильных видеорегистраторов, чтобы избежать разглашения информации о передвижениях войск.

После разоблачения ряд пропагандистов признали, что видео является фейком, и попытались объяснить его тем, что "наши (то есть, российские пропагандисты. – Ред.) криво упражняются" в проведении информационных операций.

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Сергій Бережний
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OSINT видеофейки фейк пропаганда россии геолокация разоблачение
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