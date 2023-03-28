"Наши криво упражняются": российские пропагандисты признали очередной видеофейк

Российские пропагандисты признали фейковым видео, которое распространяли как "доказательство" якобы преследований в Украине за русский язык, после того как OSINT-аналитики доказали, что ролик снят на оккупированной Россией территории. Об этом сообщает издание Агентство.

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Кремлевские пропагандистские каналы, включая официальный канал МИД России, опубликовали видео, на котором якобы украинские военные оскорбляют женщину за то, что она говорит по-русски. Запись была сделана видеорегистратором автомобиля.

Пользователь Twitter PStyle0ne1 указал на то, что по геолокации из самого видео оно снято на временно оккупированной Россией еще с 2014 года территории – в районе Макеевки. Этот анализ подтвердил Twitter GeoConfirmed, который специализируется именно на геолокации.

Агентство также отмечает, что в Украине после начала войны запрещено использование автомобильных видеорегистраторов, чтобы избежать разглашения информации о передвижениях войск.

После разоблачения ряд пропагандистов признали, что видео является фейком, и попытались объяснить его тем, что "наши (то есть, российские пропагандисты. – Ред.) криво упражняются" в проведении информационных операций.

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Сергій Бережний

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