США: Китай поддерживает РФ в войне. Байден говорил об этом с Макроном перед его поездкой

В Государственном департаменте США заявили, что Китай поддерживает РФ в войне против Украины и бросает вызов международному порядку. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель, комментируя поездку президента Франции Эмманюэля Макрона в Пекин.

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По его словам, Джо Байден говорил с Макроном перед его визитом в Пекин и во время разговора они подтвердили поддержку Украины со стороны США и Франции.

Он отметил, что страны "разделяют озабоченность по поводу вызова, который КНР бросает международному порядку, основанному на правилах".

"Продолжается поддержка Пекином войны России против Украины. Я позволю нашим французским союзникам более подробно говорить об их отношениях с КНР, но это то, на чем мы сейчас находимся", — сказал дипломат.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

6 апреля 2023 года президент Франции прибыл в Китай с официальным визитом. Макрон заявил, что рассчитывает на Китай, чтобы тот "привел Россию в сознание".

Во время встречи с Макроном Си Цзиньпин сказал, что использование ядерного оружия является "недопустимым".

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.

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Дмитро Гриниченко

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