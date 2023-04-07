США: Китай поддерживает РФ в войне. Байден говорил об этом с Макроном перед его поездкой
В Государственном департаменте США заявили, что Китай поддерживает РФ в войне против Украины и бросает вызов международному порядку. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель, комментируя поездку президента Франции Эмманюэля Макрона в Пекин.
По его словам, Джо Байден говорил с Макроном перед его визитом в Пекин и во время разговора они подтвердили поддержку Украины со стороны США и Франции.
Он отметил, что страны "разделяют озабоченность по поводу вызова, который КНР бросает международному порядку, основанному на правилах".
"Продолжается поддержка Пекином войны России против Украины. Я позволю нашим французским союзникам более подробно говорить об их отношениях с КНР, но это то, на чем мы сейчас находимся", — сказал дипломат.
- 6 апреля 2023 года президент Франции прибыл в Китай с официальным визитом. Макрон заявил, что рассчитывает на Китай, чтобы тот "привел Россию в сознание".
- Во время встречи с Макроном Си Цзиньпин сказал, что использование ядерного оружия является "недопустимым".
- Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.
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