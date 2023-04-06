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Макрон встретился с Си Цзиньпином в Пекине. Хочет, чтобы Китай "привел Россию в чувство"

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 12:29
Макрон встретился с Си Цзиньпином в Пекине. Хочет, чтобы Китай
Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает, что Китай "приведет Россию в чувство" в вопросе войны в Украине. Об этом он сообщил во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине, цитирует его France 24.

Макрон прибыл в КНР с трехдневным визитом и уже встретился с Си возле Дома народных собраний в Пекине. 

Французский лидер сказал китайскому правителю, что рассчитывает на него в вопросе "приведения России в чувство". 

"Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы приведете Россию в чувство и посадите за стол переговоров", — заявил Макрон. 

Китайские пропагандистские СМИ сообщили, что Си сказал, что "отношения между странами были позитивными и стабильными". 

"Сегодня мир претерпевает глубокие исторические изменения", — отметил Си Цзиньпин.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.

Читайте также: Макрон и Байден хотят привлечь Китай к ускорению завершения войны России против Украины

Дмитро Гриниченко
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Россия Китай война переговоры франция эмманюэль макрон си цзиньпин
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