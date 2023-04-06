Макрон встретился с Си Цзиньпином в Пекине. Хочет, чтобы Китай "привел Россию в чувство"
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает, что Китай "приведет Россию в чувство" в вопросе войны в Украине. Об этом он сообщил во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине, цитирует его France 24.
Макрон прибыл в КНР с трехдневным визитом и уже встретился с Си возле Дома народных собраний в Пекине.
Французский лидер сказал китайскому правителю, что рассчитывает на него в вопросе "приведения России в чувство".
"Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы приведете Россию в чувство и посадите за стол переговоров", — заявил Макрон.
Китайские пропагандистские СМИ сообщили, что Си сказал, что "отношения между странами были позитивными и стабильными".
"Сегодня мир претерпевает глубокие исторические изменения", — отметил Си Цзиньпин.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.
- Зеленский пригласил Си Цзиньпина приехать с визитом в Украину, заявив, что хочет поговорить с китайским лидером.
- В МИД Украины ожидают, что Си убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить Зеленскому после визита в Москву.
- 21 марта Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".
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