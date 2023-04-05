Макрон и Байден хотят привлечь Китай к ускорению завершения войны России против Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Джо Байден договорились во время телефонного разговора перед визитом Макрона в Пекин привлечь Китай к ускорению завершения войны в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

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"Лидеры двух стран отметили свою общую готовность привлечь Китай к ускорению завершения войны в Украине и принять участие в развитии устойчивого мира в регионе", – говорится в заявлении офиса Макрона.

Макрон и Байден надеются, что Китай сможет посодействовать усилиям солидарности между глобальным севером и глобальным югом и создать общую повестку дня по климату и биоразнообразию.

В настоящее время Макрон находится с визитом в Китае. Китайский лидер Си Цзиньпин намерен провести с ним переговоры, чтобы определить курс на двусторонние отношения.

Вадим Ребрина

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