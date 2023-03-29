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Си Цзиньпин должен приехать в Украину, я хочу увидеть его здесь и поговорить — Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 08:24
Си Цзиньпин должен приехать в Украину, я хочу увидеть его здесь и поговорить — Зеленский - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский пригласил главу КНР Си Цзиньпина посетить Украину с визитом. Об этом он сообщил в интервью агентству Associated Press.

По его словам, украинское руководство готово видеть Си в Киеве. 

"Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше одного года, у меня не было разговора", — сказал Зеленский.

Он выразил мнение, что визит Си к диктатору Владимиру Путину в Москву не пошел на пользу России. 

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: Глава МИД КНР заявил, что Китай и РФ будут противостоять США, а Путин готов к переговорам

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Китай война владимир путин си цзиньпин
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