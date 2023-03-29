Си Цзиньпин должен приехать в Украину, я хочу увидеть его здесь и поговорить — Зеленский

Президент Владимир Зеленский пригласил главу КНР Си Цзиньпина посетить Украину с визитом. Об этом он сообщил в интервью агентству Associated Press.

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По его словам, украинское руководство готово видеть Си в Киеве.

"Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше одного года, у меня не было разговора", — сказал Зеленский.

Он выразил мнение, что визит Си к диктатору Владимиру Путину в Москву не пошел на пользу России.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: 20 марта 2023-го он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21-го – с расширенными делегациями.

В МИД Украины ожидают, что Си убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить Зеленскому после визита в Москву.

21 марта Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".

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Дмитро Гриниченко

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