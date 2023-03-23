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Глава МИД КНР заявил, что Китай и РФ будут противостоять США, а Путин готов к переговорам

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 07:54
Глава МИД КНР заявил, что Китай и РФ будут противостоять США, а Путин готов к переговорам - Фото
Цинь Ган (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что диктатор Владимир Путин якобы готов к "скорейшему возобновлению переговоров". Об этом он сообщил по итогам визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву, цитирует его пропагандистское агентство Синьхуа, которое контролирует Компартия Китая.

По его словам, поездка Си в Москву "продемонстрировала глобальный имидж Китая как миротворца", а также внесет "больше стабильности в сложную международную обстановку и будет способствовать строительству многополярного мира и демократизации международных отношений". 

Цинь Ган упомянул известное заявление президента США Джо Байдена о том, что в мире идет борьба демократии против автократии, намекнув на то, что КНР и РФ будут вместе противостоять политике западных стран. 

"В условиях поднимающей голову политики гегемонизма Китаю и России тем более важно консолидировать и укреплять стратегическую координацию", — сказал дипломат. 

Также он заявил: в Москве Си отметил, что в войне РФ против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом", все стороны должны придерживаться "концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности и быть настроены вести равноправный, рациональный и ориентированный на результат диалог и консультации". 

Кроме того, глава китайского МИД подчеркнул, что россияне якобы "подтвердили свою приверженность скорейшему возобновлению мирных переговоров и приветствовали готовность Китая сыграть позитивную роль в политико-дипломатическом урегулировании".

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

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Дмитро Гриниченко
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Китай США война владимир путин переговоры си цзиньпин Цинь Ган
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