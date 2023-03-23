Глава МИД КНР заявил, что Китай и РФ будут противостоять США, а Путин готов к переговорам
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что диктатор Владимир Путин якобы готов к "скорейшему возобновлению переговоров". Об этом он сообщил по итогам визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву, цитирует его пропагандистское агентство Синьхуа, которое контролирует Компартия Китая.
По его словам, поездка Си в Москву "продемонстрировала глобальный имидж Китая как миротворца", а также внесет "больше стабильности в сложную международную обстановку и будет способствовать строительству многополярного мира и демократизации международных отношений".
Цинь Ган упомянул известное заявление президента США Джо Байдена о том, что в мире идет борьба демократии против автократии, намекнув на то, что КНР и РФ будут вместе противостоять политике западных стран.
"В условиях поднимающей голову политики гегемонизма Китаю и России тем более важно консолидировать и укреплять стратегическую координацию", — сказал дипломат.
Также он заявил: в Москве Си отметил, что в войне РФ против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом", все стороны должны придерживаться "концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности и быть настроены вести равноправный, рациональный и ориентированный на результат диалог и консультации".
Кроме того, глава китайского МИД подчеркнул, что россияне якобы "подтвердили свою приверженность скорейшему возобновлению мирных переговоров и приветствовали готовность Китая сыграть позитивную роль в политико-дипломатическом урегулировании".
- Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: 20 марта 2023-го он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21-го – с расширенными делегациями.
- В МИД Украины ожидают, что Си убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить Зеленскому после визита в Москву.
- 21 марта Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".
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