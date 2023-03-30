Китай заверил, что не поставит оружие РФ, Москва возмущена такой позицией Пекина — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

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По его словам, Китай проверяет почву с точки зрения мирного процесса, а глава МИД КНР Цинь Ган заверил его недавно, что Пекин не будет поставлять вооружения России — он отметил, что Украина также не видит этого.

Кулеба заявил, что ясно дал понять китайцам, что неуместно сравнивать военную помощь Украине и России, так как первая страна обороняется и защищает свою территорию, а вторая ведет преступную агрессию.

"Если основополагающим принципом внешней политики Китая является уважение территориальной целостности, то мы не видим никакого рационального аргумента, почему предоставление оружия России правомерно", — сказал министр.

Дипломат подчеркнул, что по оценкам украинской разведки, Россия возмущена отсутствием должной поддержки со стороны Китая.

"Китай не допустит, чтобы Россия развалилась, но им нужна слабая Россия, чтобы идти на уступки Китаю, обеспечивать свои ресурсы", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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