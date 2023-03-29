Путин потерял все за год, Китай и Си Цзиньпин больше не хотят его поддерживать — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что диктатор Владимир Путин "потерял все" за год большой войны, а КНР больше не желает поддерживать Россию. Об этом он сообщил в интервью агентству Associated Press.

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По его словам, Путин является информационно изолированным человеком, который "потерял все" за минувший год.

"У него нет союзников. Было ясно, что даже Китай — экономический центр, долгое время благосклонный к Москве — больше не желает поддерживать Россию", — сказал Зеленский.

Он отметил, что глава КНР Си Цзиньпин, который недавно был в Москве, уехал, не заявив публично о какой-либо открытой поддержке войны РФ против Украины.

Глава государства предполагает, что Путин заявил о якобы планах переместить тактическое ядерное оружие в Беларусь после неудачи визита Си.

Также Зеленский не верит в то, что Кремль применит оружие массового поражения.

Ранее он пригласил Си Цзиньпина приехать с визитом в Украину.

Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: 20 марта 2023-го он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21 марта – с расширенными делегациями.

В МИД Украины ожидают, что Си убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить Зеленскому после визита в Москву.

21 марта Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".

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Дмитро Гриниченко

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