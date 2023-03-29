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Путин потерял все за год, Китай и Си Цзиньпин больше не хотят его поддерживать — Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 10:58
Путин потерял все за год, Китай и Си Цзиньпин больше не хотят его поддерживать — Зеленский - Фото
Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что диктатор Владимир Путин "потерял все" за год большой войны, а КНР больше не желает поддерживать Россию. Об этом он сообщил в интервью агентству Associated Press.

По его словам, Путин является информационно изолированным человеком, который "потерял все" за минувший год. 

"У него нет союзников. Было ясно, что даже Китай — экономический центр, долгое время благосклонный к Москве — больше не желает поддерживать Россию", — сказал Зеленский.

Он отметил, что глава КНР Си Цзиньпин, который недавно был в Москве, уехал, не заявив публично о какой-либо открытой поддержке войны РФ против Украины. 

Глава государства предполагает, что Путин заявил о якобы планах переместить тактическое ядерное оружие в Беларусь после неудачи визита Си. 

Также Зеленский не верит в то, что Кремль применит оружие массового поражения. 

Ранее он пригласил Си Цзиньпина приехать с визитом в Украину. 

Читайте также: Глава МИД КНР заявил, что Китай и РФ будут противостоять США, а Путин готов к переговорам

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Китай война владимир путин ядерное оружие си цзиньпин
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