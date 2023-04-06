Макрон в Китае заявил, что с РФ нужен "более напряженный" разговор. Си говорил о "мире"
Президент Франции Эмманюэль Макрон в Китае заявил, что с Россией нужен "более напряженный" разговор. Глава КНР Си Цзиньпин ограничился общими фразами "за мир". Заявления лидеров на пресс-конференции цитируют канал France 24 и издание TF1.
По словам Макрона, он и Си пришли к "соглашению о принципах" во время переговоров, которые в основном были сосредоточены на войне РФ против Украины.
Он отметил, что необходимы переговоры, которые построят прочный и долгосрочный мир в Украине.
"Необходимость построения мира в Европе зависит от гораздо более напряженного разговора с Россией по дипломатическим каналам", — сказал Макрон.
Президент Франции также заявил, что Россия должна исключить возможность использования ядерного оружия против Украины, и раскритиковал намерения РФ разместить в Беларуси свое ядерное оружие.
"Ни в коем случае не может быть размещение ядерного оружия за пределами территории государств, владеющих им", – сказал он.
Французский лидер закончил выступление с призывом к странам всего мира "взять на себя ответственность за мир в тревожное время".
Си Цзиньпин призвал к "сдержанности со стороны всех политических партнеров" и сказал, что Китай надеется на "достижение мира посредством политического решения".
Правитель КНР также сказал, что страны "должны обеспечить защиту гражданских лиц и не допустить применения ядерного оружия".
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.
- Зеленский пригласил Си Цзиньпина приехать с визитом в Украину, заявив, что хочет поговорить с китайским лидером.
- В МИД Украины ожидают, что Си убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить Зеленскому после визита в Москву.
- 21 марта Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".
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