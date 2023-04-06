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Макрон в Китае заявил, что с РФ нужен "более напряженный" разговор. Си говорил о "мире"

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 14:40
Макрон в Китае заявил, что с РФ нужен
Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в Китае заявил, что с Россией нужен "более напряженный" разговор. Глава КНР Си Цзиньпин ограничился общими фразами "за мир". Заявления лидеров на пресс-конференции цитируют канал France 24 и издание TF1.

По словам Макрона, он и Си пришли к "соглашению о принципах" во время переговоров, которые в основном были сосредоточены на войне РФ против Украины.

Он отметил, что необходимы переговоры, которые построят прочный и долгосрочный мир в Украине. 

"Необходимость построения мира в Европе зависит от гораздо более напряженного разговора с Россией по дипломатическим каналам", — сказал Макрон.

Президент Франции также заявил, что Россия должна исключить возможность использования ядерного оружия против Украины, и раскритиковал намерения РФ разместить в Беларуси свое ядерное оружие.

"Ни в коем случае не может быть размещение ядерного оружия за пределами территории государств, владеющих им", – сказал он.

Французский лидер закончил выступление с призывом к странам всего мира "взять на себя ответственность за мир в тревожное время". 

Си Цзиньпин призвал к "сдержанности со стороны всех политических партнеров" и сказал, что Китай надеется на "достижение мира посредством политического решения".

Правитель КНР также сказал, что страны "должны обеспечить защиту гражданских лиц и не допустить применения ядерного оружия".

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.

Читайте также: Китай считает Украину частью России, а не суверенным государством — депутат Бундестага

Дмитро Гриниченко
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Китай война переговоры франция эмманюэль макрон си цзиньпин
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