Китай считает Украину частью России, а не суверенным государством — депутат Бундестага
Китай считает Украину частью России, так же как считает Тайвань частью КНР. Об этом заявил депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер, цитирует его Spiegel.
По его словам, глава КНР Си Цзиньпин отвергал все предложения Украины о переговорах, так как Пекин не считает Украину суверенным государством.
"Но они считают Украину частью России, точно так же, как они видят Тайвань частью Китайской Народной Республики", — сказал Кизеветтер.
Он отметил, что вместо того, чтобы полагаться на "мирный план" Китая, важно "укрепить тыл Украины собственными инициативами".
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.
- Зеленский пригласил Си Цзиньпина приехать с визитом в Украину, заявив, что хочет поговорить с китайским лидером.
- В МИД Украины ожидают, что Си убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить Зеленскому после визита в Москву.
- 21 марта Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".
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