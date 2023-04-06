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Китай считает Украину частью России, а не суверенным государством — депутат Бундестага

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 13:24
Китай считает Украину частью России, а не суверенным государством — депутат Бундестага - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Китай считает Украину частью России, так же как считает Тайвань частью КНР. Об этом заявил депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер, цитирует его Spiegel.

По его словам, глава КНР Си Цзиньпин отвергал все предложения Украины о переговорах, так как Пекин не считает Украину суверенным государством.

"Но они считают Украину частью России, точно так же, как они видят Тайвань частью Китайской Народной Республики", — сказал Кизеветтер.

Он отметил, что вместо того, чтобы полагаться на "мирный план" Китая, важно "укрепить тыл Украины собственными инициативами".

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.

Читайте также: Макрон и Байден хотят привлечь Китай к ускорению завершения войны России против Украины

Дмитро Гриниченко
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Китай Германия война переговоры бундестаг си цзиньпин хдс Родерих Кизеветтер
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