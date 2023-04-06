Си Цзиньпин на встрече с Макроном направил сигнал России: Ядерное оружие нельзя применять

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине обсудил вопросы ядерного оружия в контексте войны России против Украины. Китайский лидер заявил, что ее использование "недопустимо", передает France 24.

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6 апреля 2023 года Макрон прибыл в Пекин с трехдневным визитом, где сказал Си, рассчитывающий на него в вопросе "приведения России в чувство".

По словам французского президента, ему удалось "прийти к согласию" с лидером Китая по некоторым вопросам относительно войны России против Украины.

Издание пишет, что Си осудил бомбардировку Россией гражданских украинцев, и сказал, что ядерное оружие "не должно быть использовано".

"Мы должны обеспечить защиту гражданских лиц и не допустить применения ядерного оружия", – сказал он.

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В МИД Украины ожидают, что Си убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить по телефону Зеленскому после визита в Москву.

21 марта 2023 года Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".

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Мілана Головань

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