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Си Цзиньпин на встрече с Макроном направил сигнал России: Ядерное оружие нельзя применять

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 14:28
Си Цзиньпин на встрече с Макроном направил сигнал России: Ядерное оружие нельзя применять - Фото
Си Цзиньпин (Фото: ЭРА)

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине обсудил вопросы ядерного оружия в контексте войны России против Украины. Китайский лидер заявил, что ее использование "недопустимо", передает France 24.

6 апреля 2023 года Макрон прибыл в Пекин с трехдневным визитом, где сказал Си, рассчитывающий на него в вопросе "приведения России в чувство".

По словам французского президента, ему удалось "прийти к согласию" с лидером Китая по некоторым вопросам относительно войны России против Украины.

Издание пишет, что Си осудил бомбардировку Россией гражданских украинцев, и сказал, что ядерное оружие "не должно быть использовано".

"Мы должны обеспечить защиту гражданских лиц и не допустить применения ядерного оружия", – сказал он.

Новость дополняется...

Читайте также: Макрон и Байден хотят привлечь Китай к ускорению завершения войны России против Украины

Мілана Головань
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Эммануэль Макрон Китай война франция ядерное оружие си цзиньпин
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