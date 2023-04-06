Данилов: Детали наступления ВСУ знают четыре-пять человек на планете. Меньше заявлений

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что детали будущего наступления Вооруженных Сил Украины знают четыре-пять человек. Об этом он сообщил в эфире Радио Свобода.

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По его словам, когда президент Владимир Зеленский говорит о контрнаступлении, то он не упоминает никаких деталей.

"Я могу сказать, что людей, которые владеют информацией, где, когда и каким способом будут начинаться те или иные действия на территории Украины, не более четырех-пяти человек на планете", — сказал Данилов.

Он отметил, что когда чиновники делают заявление о наступлении, то оно может не соответствовать действительности, так как информация об этом предназначена весьма ограниченному кругу лиц.

"Дальнейшие события будут не в пользу России. Мы понимаем, что и для чего делаем. Они все отсюда уйдут. Или добровольно, или грузом 200. Вы увидите, когда оно начнется, но все подробности абсолютно закрыты", — заявил секретарь СНБО.

Ранее западные чиновники заявили, что ВСУ наносят глубокие удары из HIMARS на юге и накапливают боеприпасы — это подготовка к наступлению.

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Дмитро Гриниченко

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