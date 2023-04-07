UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов: Высшее военно-политическое руководство имеет несколько вариантов контрнаступления

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 21:02
Данилов: Высшее военно-политическое руководство имеет несколько вариантов контрнаступления - Фото
Алексей Данилов (фото: СНБО)

В ходе заседаний Ставки Верховного главнокомандующего рассматривается не один вариант проведения контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.

Секретарь СНБО подчеркнул, что контрнаступление ВСУ зависит от многих факторов, поэтому высшее военно-политическое руководство Украины имеет несколько вариантов развития событий.

"Мы анализируем не только состояние нашей армии, но и ситуацию у противника", – отметил Данилов.

  • Ранее Данилов заявил, что детали наступления ВСУ знают четыре-пять человек на планете.
  • Газета The New York Times написала о "сливе" в сеть якобы секретных документов военного командования Украины о подготовке к контрнаступлению. В Офисе президента заявили, что это фейк и "реальных планов Украины это не касается".
  • В ГУР заявили по этому поводу, что надо дождаться результатов расследования, но причин для переживаний нет.

Читайте также: Зеленский провел заседание Ставки: обсудили меры по предотвращению утечки информации

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война снбо Алексей Данилов контрнаступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 