Данилов: Высшее военно-политическое руководство имеет несколько вариантов контрнаступления

В ходе заседаний Ставки Верховного главнокомандующего рассматривается не один вариант проведения контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что контрнаступление ВСУ зависит от многих факторов, поэтому высшее военно-политическое руководство Украины имеет несколько вариантов развития событий.

"Мы анализируем не только состояние нашей армии, но и ситуацию у противника", – отметил Данилов.

Ранее Данилов заявил, что детали наступления ВСУ знают четыре-пять человек на планете.

Газета The New York Times написала о "сливе" в сеть якобы секретных документов военного командования Украины о подготовке к контрнаступлению. В Офисе президента заявили, что это фейк и "реальных планов Украины это не касается".

В ГУР заявили по этому поводу, что надо дождаться результатов расследования, но причин для переживаний нет.

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Наталія Медведєва

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