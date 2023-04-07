Зеленский провел заседание Ставки: обсудили меры по предотвращению утечки информации

Президент Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором среди прочего поднимался вопрос предотвращения утечки информации о планах сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал участников об оперативной обстановке на основных направлениях фронта.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский, командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский, командующий ОСГВ "Север" Сергей Наев и командующий ОСГВ "Одесса" Эдуард Москалев доложили о ходе боевых действий на участках фронта зон их ответственности.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о возможных действиях врага в ближайший период.

Кроме того, члены Ставки подробно рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад. Также было уделено внимание уровню подготовки личного состава.

"Отдельно участники заседания остановились на мерах по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

Ранее газета The New York Times написала о "сливе" в сеть якобы секретных документов военного командования Украины о подготовке к контрнаступлению. В Офисе президента заявили, что это фейк и "стандартные элементы оперативной игры российской разведки – и ничего больше, реальных планов Украины это не касается".

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что в опубликованных материалах содержится много искаженных данных. Он предположил, что это может быть российская информационно психологическая операция, но призвал дождаться результатов расследования Пентагона.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.