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Зеленский провел заседание Ставки: обсудили меры по предотвращению утечки информации

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 16:38
Зеленский провел заседание Ставки: обсудили меры по предотвращению утечки информации - Фото
Володимир Зеленський (скриншот)

Президент Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором среди прочего поднимался вопрос предотвращения утечки информации о планах сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал участников об оперативной обстановке на основных направлениях фронта.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский, командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский, командующий ОСГВ "Север" Сергей Наев и командующий ОСГВ "Одесса" Эдуард Москалев доложили о ходе боевых действий на участках фронта зон их ответственности.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о возможных действиях врага в ближайший период.

Кроме того, члены Ставки подробно рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад. Также было уделено внимание уровню подготовки личного состава.

"Отдельно участники заседания остановились на мерах по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

  • Ранее газета The New York Times написала о "сливе" в сеть якобы секретных документов военного командования Украины о подготовке к контрнаступлению. В Офисе президента заявили, что это фейк и "стандартные элементы оперативной игры российской разведки – и ничего больше, реальных планов Украины это не касается".
  • Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что в опубликованных материалах содержится много искаженных данных. Он предположил, что это может быть российская информационно психологическая операция, но призвал дождаться результатов расследования Пентагона.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский ставка Кирилл Буданов контрнаступление
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