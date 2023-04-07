Зеленский провел заседание Ставки: обсудили меры по предотвращению утечки информации
Президент Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором среди прочего поднимался вопрос предотвращения утечки информации о планах сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал участников об оперативной обстановке на основных направлениях фронта.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский, командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский, командующий ОСГВ "Север" Сергей Наев и командующий ОСГВ "Одесса" Эдуард Москалев доложили о ходе боевых действий на участках фронта зон их ответственности.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о возможных действиях врага в ближайший период.
Кроме того, члены Ставки подробно рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад. Также было уделено внимание уровню подготовки личного состава.
"Отдельно участники заседания остановились на мерах по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины", – говорится в сообщении.
- Ранее газета The New York Times написала о "сливе" в сеть якобы секретных документов военного командования Украины о подготовке к контрнаступлению. В Офисе президента заявили, что это фейк и "стандартные элементы оперативной игры российской разведки – и ничего больше, реальных планов Украины это не касается".
- Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что в опубликованных материалах содержится много искаженных данных. Он предположил, что это может быть российская информационно психологическая операция, но призвал дождаться результатов расследования Пентагона.
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