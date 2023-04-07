"План контрнаступления". Надо дождаться расследования, но причин для переживаний нет – ГУР

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов по поводу "слива" информации о подготовке украинского контрнаступления отметил, что в опубликованных материалах содержится много искаженных данных. Он предположил, что это может быть российская информационно-психологическая операция, но призвал дождаться результатов расследования Пентагона. Об этом Юсов сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

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Юсов заметил, что так как Пентагон начал расследование, то нужно дождаться его результатов.

"Очень важно помнить, что в последние десятилетия наиболее успешные спецоперации российских спецслужб проходят в фотошопе", – отметил он.

По словам Юсова, в опубликованной информации содержатся "лживые искривленные цифры" по поводу потерь с обеих сторон; часть информации собрана OSINT-средствами, то есть из открытых источников.

"Если говорить о потребностях украинской армии, то это тематика, которая много и содержательно обсуждалась на всех уровнях, в том числе официальными лицами... Ни для кого не секрет, что Украина ставит вопрос об авиации, танках, боеприпасах и так далее. .." – сказал Юсов.

Он убежден, что причин для переживаний по поводу этой "утечки" у украинского общества нет.

"Контрнаступление будет. Главные планы враг увидит и почувствует на себе на поле боя", – отметил представитель ГУР.

По поводу высказывания секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что главные планы контрнаступления знают не больше пяти человек в мире, Юсов сказал, что "Данилов знает, о чем говорит".

Представитель разведки предположил, что если россияне действительно получили доступ к такой секретной информации, то их мотивом выложить это в открытый доступ является желание сорвать или замедлить деоккупацию украинских территорий.

"Мы видим абсолютно искаженные цифры потерь в этих документах. Это делается с целью дестабилизировать ситуацию в Украине и стабилизировать ситуацию на территории так называемой РФ, потому что там общество чувствует уровень уничтоженных рашистов в Украине; для того, чтобы породить определенные сомнения среди общественности евроатлантического сообщества ", – сказал Юсов.

"То есть мотивация для подобных операций есть. Имеем ли мы дело с утечкой, или с банальным ИПСО, то есть фотошопом, ну это вообще отдельная история. Я думаю, что ответы в скором времени будут", – добавил он.

Газета The New York Times написала о "сливе" в сеть якобы секретных документов военного командования Украины о подготовке к контрнаступлению. В Офисе президента заявили, что это фейк и "стандартные элементы оперативной игры российской разведки – и ничего более, реальных планов Украины это не касается".

Вадим Ребрина

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