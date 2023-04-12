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"Надо быть готовыми на 100%, а то и больше". Шмыгаль прогнозирует контрнаступление на лето

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 00:16
Денис Шмигаль (Фото: пресс-служба КМЭФ)

Контрнаступление украинских сил может быть начато летом 2023 года. Об этом в интервью The Hill сказал премьер-министр Денис Шмыгаль перед визитом в Вашингтон.


Шмыгаль сказал, контрнаступление может быть начато уже летом, и отметил, что наиболее сильное давление для начала контрнаступления исходит изнутри Украины, а не от партнеров и союзников.

"Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров в связи с началом наступления. Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов", – сказал Шмыгаль.

На вопрос, как утечка документов Пентагона влияет на планирование контрнаступления, Шмыгаль твердо заявил, что "Украина освободит свои земли".  

"Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать. Мы просим наших международных партнеров о дополнительных военных возможностях, таких как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехника", – сказал он.

Премьер отметил, что для подготовки к контрнаступлению Украине также нужно больше артиллерии, ракет средней или средней и большой дальности, а еще понадобятся истребители.

Читайте также: Слив документов Пентагона: что известно и какие риски для Украины

Оксана Житнюк
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война контрнаступление Денис Шмыгаль
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