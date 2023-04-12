"Надо быть готовыми на 100%, а то и больше". Шмыгаль прогнозирует контрнаступление на лето

Контрнаступление украинских сил может быть начато летом 2023 года. Об этом в интервью The Hill сказал премьер-министр Денис Шмыгаль перед визитом в Вашингтон.

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Шмыгаль сказал, контрнаступление может быть начато уже летом, и отметил, что наиболее сильное давление для начала контрнаступления исходит изнутри Украины, а не от партнеров и союзников.

"Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров в связи с началом наступления. Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов", – сказал Шмыгаль.

На вопрос, как утечка документов Пентагона влияет на планирование контрнаступления, Шмыгаль твердо заявил, что "Украина освободит свои земли".

"Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать. Мы просим наших международных партнеров о дополнительных военных возможностях, таких как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехника", – сказал он.

Премьер отметил, что для подготовки к контрнаступлению Украине также нужно больше артиллерии, ракет средней или средней и большой дальности, а еще понадобятся истребители.

Ранее секретарь СНБО Данилов заявил, что детали наступления ВСУ знают четыре-пять человек на планете.

Высшее военно-политическое руководство имеет несколько вариантов контрнаступления, утверждает Данилов.

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Оксана Житнюк

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