В Минобороны призвали прекратить публичные обсуждения предстоящего контрнаступления

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала прекратить публичные обсуждения военных планов ВСУ, потому что это может помешать будущему контрнаступлению. Об этом она написала в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Хорошо, что никто в паблике не обсуждал контрнаступление в Харьковской области до его начала. И была полностью закрыта зона боевых действий для доступа кого-либо, кроме военных. Тогда была реализована самая успешная операция за время полномасштабного вторжения с точки зрения интенсивности освобождения наших территорий. Тишина дала военным выиграть время и делать свою работу", – написала Маляр.

Она напомнила, что стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в Украине: верховный главнокомандующий (президент), министр обороны, главнокомандующий ВСУ. Все остальные, по ее словам, должны "лишь цитировать".

"Не надо задавать в эфирах вопросы экспертам: а как там контрнаступление. Не надо писать блоги на эту тему и посты, не надо вообще публично обсуждать военные планы нашей армии", – призвали замминистра.

23 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники Украины передали ей "достаточно" военной техники, включая танки, боевые машины и реактивную артиллерию, "чтобы дать украинцам возможность отвоевать территорию и освободить все больше и больше земель".

Сегодня, 25 марта, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не может начать наступление, потому что ожидает поставок боеприпасов и оружия от западных союзников.

Читайте также: "Видим затягивание". Зеленский объяснил ЕС, из-за чего не удается ускорить окончание войны

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.