Кулеба: Блинкен отверг попытки сомневаться в способности Украины победить на поле боя

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и отверг сомнения в возможности Украины побеждать на поле боя. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

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Во время телефонного разговора 11 апреля 2023 года Блинкен подтвердил "железную поддержку США" и "решительно отверг любые попытки подвергнуть сомнению способность Украины побеждать на поле боя".

"США остаются надежным партнером Украины, сосредоточенным на продвижении нашей победы и обеспечении справедливого мира", – написал Кулеба.

В этот же день министр провел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Они обсудили ускорение помощи Канады для Украины в сфере безопасности и саммит НАТО в Вильнюсе, который должен пройти в июле 2023 года.

Кулеба также беседовал с главой МИД Италии Антонио Таяни. Во время разговора министры обсудили новую помощь, которую Италия может предоставить для обеспечения победы Украины над российской агрессией.

11 апреля 2023 года Кулеба и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау согласились с необходимостью "решительных шагов в отношении Украины на саммите НАТО".

Кулеба заявил, что только вступление Украины в НАТО поможет предотвратить агрессию России в будущем.

Глава МИД сообщил, что граждане РФ теряют интерес к отдыху в Крыму.

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Артем Джеріпа

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