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Кулеба: Блинкен отверг попытки сомневаться в способности Украины победить на поле боя

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 20:32
Кулеба: Блинкен отверг попытки сомневаться в способности Украины победить на поле боя - Фото
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (фото – EPA)

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и отверг сомнения в возможности Украины побеждать на поле боя. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

Во время телефонного разговора 11 апреля 2023 года Блинкен подтвердил "железную поддержку США" и "решительно отверг любые попытки подвергнуть сомнению способность Украины побеждать на поле боя".

"США остаются надежным партнером Украины, сосредоточенным на продвижении нашей победы и обеспечении справедливого мира", – написал Кулеба.

В этот же день министр провел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Они обсудили ускорение помощи Канады для Украины в сфере безопасности и саммит НАТО в Вильнюсе, который должен пройти в июле 2023 года.

Кулеба также беседовал с главой МИД Италии Антонио Таяни. Во время разговора министры обсудили новую помощь, которую Италия может предоставить для обеспечения победы Украины над российской агрессией.

  • 11 апреля 2023 года Кулеба и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау согласились с необходимостью "решительных шагов в отношении Украины на саммите НАТО".
  • Кулеба заявил, что только вступление Украины в НАТО поможет предотвратить агрессию России в будущем.
  • Глава МИД сообщил, что граждане РФ теряют интерес к отдыху в Крыму.

Читайте также: Кулеба на саммите в Брюсселе вновь заговорил о членстве Украины в НАТО

Артем Джеріпа
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