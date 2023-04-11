Кулеба: Польша согласна с необходимостью решительных шагов по Украине на саммите НАТО
11.04.2023, 18:07
Дмитрий Кулеба (фото: EPA)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Польша согласна с необходимостью решительных шагов по Украине на саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом Кулеба написал в Twiiter по итогам разговора с главой МИД Польши Збигневом Рау.
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По словам Кулебы, он поговорил с Рау, чтобы поблагодарить польских друзей за их поддержку Украины.
"Мы оба согласны с необходимостью решительных шагов в отношении Украины на саммите НАТО в Вильнюсе", – сообщил глава МИД.
Кулеба добавил, что во время разговора с польским министром они рассмотрели неотложные и долгосрочные потребности сил обороны Украины, которые может обеспечить Польша.
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