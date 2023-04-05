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Зеленский о вступлении в НАТО: Хочу сказать всем партнерам — тут не будет компромиссов

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 15:11
Зеленский о вступлении в НАТО: Хочу сказать всем партнерам — тут не будет компромиссов - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе вступления Украины в НАТО не может быть никаких "компромиссов". Об этом он сообщил в Варшаве на брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой.

По его словам, Украина бескомпромиссна в войне против России и не собирается отдавать свою землю, независимость, свободу и детей. 

Он отметил, что Дуда также был бескомпромиссен в вопросе вступления Украины в Европейский Союз.

"Я бы хотел сказать всем нашим партнерам, которые постоянно ищут компромиссы для Украины на пути в НАТО — в этом вопросе мы также будем бескомпромиссными. Польша с нами на этом пути", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что оборонная помощь Польши и других союзников усилит украинских воинов, которые защищают Бахмут, Авдеевку и Марьинку. 

Читайте также: Официальный визит Зеленского в Польшу. У Дуды раскрыли план поездки, встреч и переговоров

Дмитро Гриниченко
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