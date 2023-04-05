Зеленский о вступлении в НАТО: Хочу сказать всем партнерам — тут не будет компромиссов
Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе вступления Украины в НАТО не может быть никаких "компромиссов". Об этом он сообщил в Варшаве на брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой.
По его словам, Украина бескомпромиссна в войне против России и не собирается отдавать свою землю, независимость, свободу и детей.
Он отметил, что Дуда также был бескомпромиссен в вопросе вступления Украины в Европейский Союз.
"Я бы хотел сказать всем нашим партнерам, которые постоянно ищут компромиссы для Украины на пути в НАТО — в этом вопросе мы также будем бескомпромиссными. Польша с нами на этом пути", — сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что оборонная помощь Польши и других союзников усилит украинских воинов, которые защищают Бахмут, Авдеевку и Марьинку.
- Зеленский приезжал в Польшу 10 февраля 2023 года, после посещения Лондона, Парижа и Брюсселя.
- Польша постарается сократить обучение украинских военных на Leopard с десяти до пяти недель.
- Дуда: Для свободного мира жизненно важно, чтобы Россия забыла об имперских амбициях.
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