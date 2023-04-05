Зеленский о вступлении в НАТО: Хочу сказать всем партнерам — тут не будет компромиссов

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе вступления Украины в НАТО не может быть никаких "компромиссов". Об этом он сообщил в Варшаве на брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой.

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По его словам, Украина бескомпромиссна в войне против России и не собирается отдавать свою землю, независимость, свободу и детей.

Он отметил, что Дуда также был бескомпромиссен в вопросе вступления Украины в Европейский Союз.

"Я бы хотел сказать всем нашим партнерам, которые постоянно ищут компромиссы для Украины на пути в НАТО — в этом вопросе мы также будем бескомпромиссными. Польша с нами на этом пути", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что оборонная помощь Польши и других союзников усилит украинских воинов, которые защищают Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

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Дмитро Гриниченко

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