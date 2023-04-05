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Официальный визит Зеленского в Польшу. У Дуды раскрыли план поездки, встреч и переговоров

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 09:05
Официальный визит Зеленского в Польшу. У Дуды раскрыли план поездки, встреч и переговоров - Фото
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Сегодня, 5 апреля, президент Владимир Зеленский совершит свой первый официальный визит в Польшу после начала полномасштабной войны. Темы переговоров во время встреч с президентом и главой правительства Польши будут включать вопросы безопасности и экономического сотрудничества. Об этом сообщил глава управления президента Польши по международной политике Марчин Пшидач, передает PAP.

Как отмечается, после официальной встречи Владимира и Елены Зеленских в Польше запланированы переговоры в Президентском дворце, а затем переговоры делегации.

В 18:00 (в 19:00 по Киеву) в Королевском замке в Варшаве состоится совместная конференция Владимира Зеленского и Анджея Дуды, в ходе которой они проинформируют об итогах переговоров.

"Переговоры охватят весь спектр польско-украинских отношений, начиная, конечно же, с политики безопасности, – подчеркнул Пшидач. – Мы хотим, чтобы эти переговоры охватили и другие важные темы с точки зрения интересов государства, безопасности польского государства и экономического сотрудничества".

Он подчеркнул, что Польша стремится вести эти переговоры в духе размышлений о будущем, некой конструкции реальности, которая может произойти в этом экономическом сотрудничестве сегодня и в будущем, также в контексте того, какой будет Украина после войны, уже, как надеются поляки, в рамках интеграции с ЕС.

Он объявил, что переговоры будут касаться дальнейшего политического диалога, а также вопросов, которые были чувствительными в польско-украинских отношениях на протяжении многих последних лет.

"Конечно, я говорю здесь об исторических проблемах. Это очень важно для Польши, для поляков в контексте исторической памяти и исторического уважения", – сказал Пшидач.

Во второй половине дня Зеленский встретится с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, затем запланирована встреча делегации, а позже около 14:30 (15:30 по Киеву) должна состояться  совместная пресс-конференция.

"Мы обязательно обсудим украинское зерно и различные сельскохозяйственные продукты, – заявил вчера премьер-министр Польши. – Мы хотим, чтобы любая торговля с Украиной не дестабилизировала наш рынок".

Во второй половине дня Зеленский встретится с маршалом Сейма Эльжбетой Витек и спикером Сената Томашем Гродзким.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский Матеуш Моравецкий польша анджей дуда
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