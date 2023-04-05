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Дуда: На саммите НАТО в июле нужны гарантии безопасности Украине. Для ее будущего членства

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 15:46
Дуда: На саммите НАТО в июле нужны гарантии безопасности Украине. Для ее будущего членства - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украине нужны гарантии безопасности на саммите НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе. Об этом он сообщил на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Варшаве.

По его словам, он уверен, что западный вектор экономического развития Украины сохранится в будущем через ее членство в Европейском Союзе.
Он отметил, что Польша полностью поддерживает Украину на пути к членству в ЕС.
Дуда заявил, что на саммите НАТО в июле Варшава и Киев хотят получить гарантии безопасности для Украины. 

"Мы поддерживаем стремление Украины к членству в ЕС и НАТО. Подчеркну, гарантии безопасности нужны, чтобы Украина могла защититься от агрессии РФ и для ее будущего членства в НАТО", — подчеркнул польский лидер.

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Дмитро Гриниченко
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