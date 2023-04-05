Дуда: На саммите НАТО в июле нужны гарантии безопасности Украине. Для ее будущего членства

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украине нужны гарантии безопасности на саммите НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе. Об этом он сообщил на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Варшаве.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, он уверен, что западный вектор экономического развития Украины сохранится в будущем через ее членство в Европейском Союзе.

Он отметил, что Польша полностью поддерживает Украину на пути к членству в ЕС.

Дуда заявил, что на саммите НАТО в июле Варшава и Киев хотят получить гарантии безопасности для Украины.

"Мы поддерживаем стремление Украины к членству в ЕС и НАТО. Подчеркну, гарантии безопасности нужны, чтобы Украина могла защититься от агрессии РФ и для ее будущего членства в НАТО", — подчеркнул польский лидер.

Саммит НАТО в Вильнюсе начнется 11 июля 2023 года. По информации Financial Times, 4 апреля министры иностранных дел стран-членов НАТО обсудили удвоение обязательств по финансовой поддержке Украины.

В НАТО "хотят удовлетворить всех" на саммите в Вильнюсе: и членов, и Украину – Euractiv.

Зеленский о вступлении в НАТО: Хочу сказать всем партнерам — тут не будет компромиссов.

Читайте также: Генсек НАТО: Потери РФ намного выше, заморозки допустить нельзя, наступление — решение ВСУ

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.