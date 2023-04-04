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В НАТО решают, как помочь Украине, пока она не член Альянса – Financial Times

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 11:15
В НАТО решают, как помочь Украине, пока она не член Альянса – Financial Times - Фото
НАТО (Фото: EPA)

Министры иностранных дел стран-членов НАТО сегодня в Брюсселе обсудят вопрос об удвоении обязательств в фонде поддержки Украины, который сейчас составляет около 250 млн евро в год, до целевого показателя в 500 млн евро. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырех дипломатов.

Эти финансовые обещания направлены на то, чтобы смягчить раздражение Киева нежеланием внутри Альянса обсуждать конкретные сроки вступления страны в НАТО, пишет издание.

Министры также намерены обсудить расширение работы по повышению оперативной совместимости между украинской армией и силами НАТО, повышение стандартов ВСУ, ускорение перехода от советского вооружения к современному натовскому, а также углубление политических связей между Киевом и НАТО.

Киев официально подал заявку на членство в сентябре 2022 года, но Альянс не предпринял никаких официальных шагов в ответ.

"Это письмо-заявка лежит на столе, и мы просто игнорируем его. Хорошо, членство, возможно, не вариант прямо сейчас. Но мы можем предпринять конкретные действия помимо этого или в поддержку этого, чтобы показать, что мы верим в это в долгосрочной перспективе", — сказал один из дипломатов.

СПРАВКА. Комплексный пакет помощи НАТО для Украины был создан в 2016 году для повышения устойчивости и безопасности Украины. После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года он использовался для доставки продовольствия, топлива, медикаментов, оборудования в Украину. Но официальные лица НАТО говорят, что запланированные расходы уже превышают бюджет фонда.

"Мы не сможем предложить им членство в ближайшее время. Но мы можем говорить о более тесных отношениях между НАТО и Украиной. Однако есть большой дефицит финансирования для этого, и нам нужно вкладывать в это значительные средства", – сказал изданию еще один дипломат.

По словам источников, на ежегодном саммите лидеров Альянса в Вильнюсе в июле может быть представлен расширенный пакет помощи Украине. Президент Владимир Зеленский заявил лидерам НАТО, что примет участие в саммите только в том случае, если ему предложат ощутимые преимущества.

  • 1 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Зеленского принять участие в саммите Альянса, который состоится в Вильнюсе.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский нато
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