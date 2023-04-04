В НАТО решают, как помочь Украине, пока она не член Альянса – Financial Times

Министры иностранных дел стран-членов НАТО сегодня в Брюсселе обсудят вопрос об удвоении обязательств в фонде поддержки Украины, который сейчас составляет около 250 млн евро в год, до целевого показателя в 500 млн евро. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырех дипломатов.

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Эти финансовые обещания направлены на то, чтобы смягчить раздражение Киева нежеланием внутри Альянса обсуждать конкретные сроки вступления страны в НАТО, пишет издание.

Министры также намерены обсудить расширение работы по повышению оперативной совместимости между украинской армией и силами НАТО, повышение стандартов ВСУ, ускорение перехода от советского вооружения к современному натовскому, а также углубление политических связей между Киевом и НАТО.

Киев официально подал заявку на членство в сентябре 2022 года, но Альянс не предпринял никаких официальных шагов в ответ.

"Это письмо-заявка лежит на столе, и мы просто игнорируем его. Хорошо, членство, возможно, не вариант прямо сейчас. Но мы можем предпринять конкретные действия помимо этого или в поддержку этого, чтобы показать, что мы верим в это в долгосрочной перспективе", — сказал один из дипломатов.

СПРАВКА. Комплексный пакет помощи НАТО для Украины был создан в 2016 году для повышения устойчивости и безопасности Украины. После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года он использовался для доставки продовольствия, топлива, медикаментов, оборудования в Украину. Но официальные лица НАТО говорят, что запланированные расходы уже превышают бюджет фонда.

"Мы не сможем предложить им членство в ближайшее время. Но мы можем говорить о более тесных отношениях между НАТО и Украиной. Однако есть большой дефицит финансирования для этого, и нам нужно вкладывать в это значительные средства", – сказал изданию еще один дипломат.

По словам источников, на ежегодном саммите лидеров Альянса в Вильнюсе в июле может быть представлен расширенный пакет помощи Украине. Президент Владимир Зеленский заявил лидерам НАТО, что примет участие в саммите только в том случае, если ему предложат ощутимые преимущества.

1 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Зеленского принять участие в саммите Альянса, который состоится в Вильнюсе.

Вадим Ребрина

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