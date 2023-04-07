Россияне теряют интерес к отдыху в Крыму – Кулеба
07.04.2023, 18:20
Дмитрий Кулеба (Фото - скриншот с видео)
Граждане Российской Федерации теряют интерес к отдыху в Крыму. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Россияне потеряли интерес к Крыму, свидетельствуют данные российской поисковой системы Яндекс", – написал глава МИД.
Он сообщил, что в марте 2023 года поисковых запросов "отдых в Крыму" у россиян было в два раза меньше (129 000), чем в марте 2022 года (261 000).
"Даже обычные россияне понимают, что время наслаждаться украденной украинской землей подходит к концу", – резюмировал Кулеба.
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- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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