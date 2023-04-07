Блинкен: Наступление Украины может начаться в ближайшие недели. По Крыму решит Зеленский

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение о возвращении Крыма должен принимать президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в интервью медиагруппе Funke, цитирует его ARD.

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По его словам, решение о возвращении временно оккупированного полуострова должна принять Украина.

"Украина — демократия. Президент Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт для воли украинцев", — сказал Блинкен.

Дипломат отметил, что США вместе с другими союзниками обязались поддерживать Украину в защите ее независимости, территориальной целостности и суверенитета.

"Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели", — подчеркнул он.

Дмитро Гриниченко

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