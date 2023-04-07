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Блинкен: Наступление Украины может начаться в ближайшие недели. По Крыму решит Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 09:53
Блинкен: Наступление Украины может начаться в ближайшие недели. По Крыму решит Зеленский - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение о возвращении Крыма должен принимать президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в интервью медиагруппе Funke, цитирует его ARD.

По его словам, решение о возвращении временно оккупированного полуострова должна принять Украина. 

"Украина — демократия. Президент Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт для воли украинцев", — сказал Блинкен.

Дипломат отметил, что США вместе с другими союзниками обязались поддерживать Украину в защите ее независимости, территориальной целостности и суверенитета. 

"Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели", — подчеркнул он.

Ранее в разведке заявили, что оккупанты начали эвакуацию из Крыма, а полуостров в ближайшее время будет деоккупирован.

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Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война Крым наступление военная помощь Энтони Блинкен
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