Блинкен: Наступление Украины может начаться в ближайшие недели. По Крыму решит Зеленский
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение о возвращении Крыма должен принимать президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в интервью медиагруппе Funke, цитирует его ARD.
По его словам, решение о возвращении временно оккупированного полуострова должна принять Украина.
"Украина — демократия. Президент Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт для воли украинцев", — сказал Блинкен.
Дипломат отметил, что США вместе с другими союзниками обязались поддерживать Украину в защите ее независимости, территориальной целостности и суверенитета.
"Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели", — подчеркнул он.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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