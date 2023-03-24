ГУР: Россия начала эвакуацию из Крыма. Он вернется под контроль Украины в ближайшее время
Российские оккупанты начали эвакуацию из Крыма, а полуостров в ближайшее время будет деоккупирован. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
По его словам, недавно жители временно оккупированного Крыма услышали по радио сообщение о том, что им необходимо готовиться к выезду — это касается тех крымчан, которые сотрудничали с врагом.
Он отметил, что для мира и порядка на полуострове его стоит освободить и вернуть туда законную власть Украины.
"Вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и состоится в ближайшее время. Поэтому всем работающим на Россию действительно в ближайшее время лучше покинуть Крым", — заявил Юсов.
Разведчик сказал, что российское командование и гауляйтеры на полуострове активно продают недвижимость и вывозят свои семьи, однако рядовому составу говорят о том, что все под контролем.
"Связанные с россиянами семьи вывозят очень активно. И это повод задуматься всем остальным, кто связал свою судьбу с преступным путинским режимом. Крым лучше покидать, пока такая возможность есть", — резюмировал представитель ГУР.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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