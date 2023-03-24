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ГУР: Россия начала эвакуацию из Крыма. Он вернется под контроль Украины в ближайшее время

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 11:53
ГУР: Россия начала эвакуацию из Крыма. Он вернется под контроль Украины в ближайшее время - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российские оккупанты начали эвакуацию из Крыма, а полуостров в ближайшее время будет деоккупирован. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, недавно жители временно оккупированного Крыма услышали по радио сообщение о том, что им необходимо готовиться к выезду — это касается тех крымчан, которые сотрудничали с врагом. 

Он отметил, что для мира и порядка на полуострове его стоит освободить и вернуть туда законную власть Украины. 

"Вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и состоится в ближайшее время. Поэтому всем работающим на Россию действительно в ближайшее время лучше покинуть Крым", — заявил Юсов.

Разведчик сказал, что российское командование и гауляйтеры на полуострове активно продают недвижимость и вывозят свои семьи, однако рядовому составу говорят о том, что все под контролем. 

"Связанные с россиянами семьи вывозят очень активно. И это повод задуматься всем остальным, кто связал свою судьбу с преступным путинским режимом. Крым лучше покидать, пока такая возможность есть", — резюмировал представитель ГУР.

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Дмитро Гриниченко
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война Крым разведка андрей юсов
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