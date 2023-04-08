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Кулеба: Украине нужно вступление в НАТО. Без этого нет гарантий от будущей войны с Россией

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2023, 06:26
Кулеба: Украине нужно вступление в НАТО. Без этого нет гарантий от будущей войны с Россией - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что только вступление Украины в НАТО поможет избежать агрессии России в будущем. Об этом он сообщили в эфире национального телемарафона.

По его словам, сейчас внутри НАТО идет "непростая дискуссия" о том, какой именно шаг Альянс может сделать в сторону членства Украины на саммите в Вильнюсе, который состоится в июле. 

"Я четко сказал партнерам по НАТО, что нас категорически не устроит подтверждение принципа открытых дверей, мы постоянно слышим это с 2008 года. Пришло время открыть путь к этим дверям. Любое решение, которое будет означать, что Украина на пороге к членству в НАТО будет считаться хорошим результатом", — сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина ценит военную помощь НАТО, но ключевой вопрос сейчас — это членство в Альянсе. 

"Нет другого пути обеспечить безопасность и избежать агрессии России в будущем. Есть только один выход — членство Украины в НАТО, без ПДЧ и многолетних планов, четкое понимание и график, которые приведут к результату", — подчеркнул министр.

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Дмитро Гриниченко
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