Кулеба: Украине нужно вступление в НАТО. Без этого нет гарантий от будущей войны с Россией

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что только вступление Украины в НАТО поможет избежать агрессии России в будущем. Об этом он сообщили в эфире национального телемарафона.

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По его словам, сейчас внутри НАТО идет "непростая дискуссия" о том, какой именно шаг Альянс может сделать в сторону членства Украины на саммите в Вильнюсе, который состоится в июле.

"Я четко сказал партнерам по НАТО, что нас категорически не устроит подтверждение принципа открытых дверей, мы постоянно слышим это с 2008 года. Пришло время открыть путь к этим дверям. Любое решение, которое будет означать, что Украина на пороге к членству в НАТО будет считаться хорошим результатом", — сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина ценит военную помощь НАТО, но ключевой вопрос сейчас — это членство в Альянсе.

"Нет другого пути обеспечить безопасность и избежать агрессии России в будущем. Есть только один выход — членство Украины в НАТО, без ПДЧ и многолетних планов, четкое понимание и график, которые приведут к результату", — подчеркнул министр.

30 сентября 2022 года Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Зеленский заявил, что в вопросе вступления Украины в НАТО не может быть никаких "компромиссов".

Кулеба уверен, что нет лучшего стратегического решения, чтобы обеспечить стратегическую безопасность в евроатлантическом регионе, чем членство Украины в Альянсе.

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Дмитро Гриниченко

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