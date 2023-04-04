Кулеба на саммите в Брюсселе снова заговорил о членстве Украины в НАТО

Нет лучшего стратегического решения для обеспечения стратегической безопасности в евроатлантическом регионе, чем членство Украины в НАТО. Такую мысль выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, добавив, что планирует снова поднять вопрос о членстве Украины в Альянсе.

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4 апреля 2023 года в 74-ю годовщину создания НАТО Финляндия официально станет членом Альянса.

Кулеба поздравил обоих с событием, добавив, что Украина стремится достичь аналогичной цели.

"Украина стремится достичь той же цели – стать полноправным членом НАТО, и это будет одной из тем наших разговоров здесь, в Брюсселе, о том, как мы можем двигаться вперед", – сказал он.

Министр выразил уверенность, что "НАТО и Украина нужны друг другу".

"Это очень просто. В то время как мы ценим практическую поддержку, которую мы получаем от Альянса, нет лучшего стратегического решения, чтобы обеспечить стратегическую безопасность в евроатлантическом регионе, чем членство Украины в Альянсе", – пояснил Кулеба.

Глава МИД также добавил, что еще одна из целей его визита – ускорение поставок обещанных Украине союзниками артиллерийских боеприпасов, пехотных бронированных машин, бронетранспортеров, и "всего, что можно использовать для успешного контрнаступления".

Министры иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе обсудят вопрос об удвоении обязательств в фонде поддержки Украины, который сейчас составляет около 250 млн евро в год, до целевого показателя в 500 млн евро.

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Мілана Головань

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