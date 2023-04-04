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Финляндия в НАТО. Песков заявил о "посягательстве" на РФ. Столтенберг: Путин сам виноват

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 14:13
Финляндия в НАТО. Песков заявил о
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО будет "очередным обострением ситуации", "посягательством на нашу безопасность", в связи с чем РФ примет "контрмеры", сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что именно действия России привели к расширению НАТО, а не наоборот, сообщает Sky News.

"В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации, что расширение НАТО – это посягательство на нашу безопасность, интересы Российской Федерации. Именно так мы и воспринимаем. Мы будем принимать контрмеры, как обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане", – сказал Песков, добавив, что контрмеры будут такими, которые РФ "посчитает необходимыми".

При этом он заявил, что ситуация со стремлением Украины в НАТО "сильно отличается от Финляндии", которая уже сейчас становится членом Альянса.

Столтенберг подчеркнул, что диктатор Владимир Путин добился "полностью противоположного" тому, чего добивался, вторгшись в Украину. Он хотел "меньше НАТО у своих границ", но война РФ против Украины подтолкнула Финляндию к вступлению в Альянс.

Путин доказал, что "готов применить военную силу" против своих соседей, отметил генсек.

"Это часть шаблона, и именно поэтому мы усилили НАТО, нашу готовность, наше присутствие в восточной части Альянса. На самом деле именно вторжение в Украину в прошлом году привело к решению Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО", — сказал Столтенберг.

  • Сегодня, как ожидается, Финляндия официально станет членом НАТО. Об этом объявят на саммите в Брюсселе. 
  • Кроме того, министры иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе обсудят вопрос об удвоении обязательств в фонде поддержки Украины, который сейчас составляет около 250 млн евро в год, до целевого показателя в 500 млн евро. 
Вадим Ребрина
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дмитрий песков нато Финляндия йенс столтенберг
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