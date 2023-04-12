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ГУР о казни военного: Мир должен отреагировать не только возмущением. РФ запугивает своих

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 11:33
ГУР о казни военного: Мир должен отреагировать не только возмущением. РФ запугивает своих - Фото
Андрей Юсов (Скриншот видео)

Мир увидел очередную казнь украинских военных российскими оккупантами и должен отреагировать на это не только выражением возмущения. Россия распространением подобных видео пытается запугать своих военных, чтобы они не сдавались в плен. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что сейчас проводится детальная проверка содержания и предварительных данных этого видео – локация и идентификация участников.

"Очередное шокирующее видео, которое увидел весь мир... Речь идет о незаконной казни со стороны террористов и со стороны государства-оккупанта", – сказал представитель ГУР. 

Он отметил, что эта казнь – очередной кричащий факт нарушения всех возможных и невозможных норм и правил ведения войны, женевских конвенций, международного гуманитарного права.

"Это факт, на который мир должен обратить внимание не только, скажем так, сочувствием или возмущением, но и общей работой для привлечения к ответственности всех виновных", – сказал Юсов.

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Он добавил, что виновны в данной ситуации – не только исполнители. Потому что публикация этого видео – свидетельство того, что подобная геноцидная политика, подобная политика военных преступлений является государственной политикой России, поскольку пропаганда в РФ централизована.

Юсов напомнил, что подобные видео зверств российских военных появляются приблизительно раз в несколько недель, раз в месяц.

"Это целенаправленная государственная политика России по освещению зверств своей армии против украинцев, против украинских военных", – сказал представитель ГУР.

По его словам, цель такой политики РФ – попытка деморализовать и посеять панику в украинских силах обороны и безопасности. России не удается достичь этой цели.

"А также целью таких публичных зверств, пыток и казней является в том числе и запугивание своих бойцов. Мол, "вы не думайте сдаваться в плен, потому что в украинском плену с вами будут делать то, что мы делаем с украинскими пленными". Тут следует отметить, что каким бы отвратительным ни был враг, Украина остается демократическим государством и придерживается Женевских конвенций", – подчеркнул представитель ГУР.

Он добавил, что россияне действительно более активно обращаются и пытаются сдаваться в плен – март стал рекордным месяцем по количеству заявок в проект "Хочу жить", более 3000 российских военных обратились с намерением сдаться в плен.

"И на этом фоне вместе с заградотрядами, вместе с репрессиями внутри российского общества и армии используются и такие инструменты, для того чтобы воспрепятствовать этому процессу", – пояснил Юсов.

Он подчеркнул, что все эти преступления должны быть расследованы и наказаны.

"И так обязательно будет. Не только на уровне исполнителей, но и организаторов", – заявил представитель ГУР.

СПРАВКА. 11 апреля 2023 года в сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отрезают голову живому человеку в форме с украинскими знаками отличия, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображением украинского герба на шевроне. Судя по месту, где снят ролик, он архивный: там зеленые деревья и кустарники, оккупанты и казненный относительно легко одеты.

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Наталія Медведєва
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